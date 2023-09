La víctima de la violación grupal en Palermo rompió el silencio

Al mismo tiempo, le contó a los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, las consecuencias y traumas que aún afronta por lo vivido en aquella jornada.

“Me da miedo salir a la calle, que la gente me reconozca”, dijo la denunciante y agregó: “Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”.

En relación a lo que pasó aquella mañana, la joven, que según los estudios toxicológicos ese día tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo, reiteró en varios tramos de su relato que no se acuerda “de nada”.

Si bien se especulaba con la posibilidad de que declare en otra jornada o de manera remota, la propia víctima aceptó ir a declarar de manera presencial a los tribunales de la calle Lavalle 1.171, acompañada por sus abogados querellantes, Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro.

En principio, también se esperaba la participación en el proceso judicial de la madre de la víctima y el amigo que aquella madrugada fue a bailar con ella a un boliche de Palermo. El chico, según trascendió, estuvo unas horas con ella y el grupo de los imputados por la plaza Serrano, pero se fue a su casa un tiempo antes de que la chica fuera abusada dentro del auto. Por ello, su testimonio es clave.