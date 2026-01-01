Las respuestas más insólitas de la gente al hacer la alcoholemia en año nuevo

Ir con un bebé, un pulmón faltante y 20 pejerreyes, entre otras excusas, fueron las más particulares. Esto se difundió mediante un video de Tránsito de CABA.

Un video de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires muestra las insólitas respuestas que realizan los conductores al momento de concretar el test de alcoholemia . El archivo se viralizó por Año Nuevo, se escucha a un automovilista que dijo que le faltaba un pulmón , mientras que una mujer manejaba borracha e iba con su bebé a bordo.

En Capital Federal se realizaron más de cinco mil controles de alcoholemia en torno a los festejos por Año Nuevo y las autoridades confirmaron que a más de 38 conductores se les retuvo la licencia, tratándose así de una baja en la tasa de positividad.

Como ocurre todos los años, se dio a conocer un video que muestra las insólitas respuestas que dan los conductores ante la pregunta de por qué maneja bajo los efectos del alcohol, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Las excusas más insólitas en los controles de alcoholemia

video respuestas de alcoholemia

“Me operaron en abril del pulmón y me falta uno, así que estoy con capacidad reducida”, comentó un joven, por lo que el agente de Tránsito lo hizo bajarse del vehículo para que tenga “más caudal de aire”.

Aunque no se sabe si buscaba alguna excusa para no hacer el test, el mismo arrojó positivo con 0,62 g/l de alcohol en sangre.

En otro control, una mujer comentó que brindó y tomó “fresita”, por lo que al hacerle el test dio también positivo con 0,97 g/l de alcohol en sangre.

El agente constató que dentro del vehículo había un bebé, por lo que expresó que manejar borracho provoca riesgos graves contra uno y terceros, a lo que la conductora respondió: “Lo sé, pero mi hija se rompió el brazo durante la cena”.

Por último, un automovilista se puso nervioso y antes de soplar la pipeta fue honesto y confirmó que estaba borracho: “Tengo los 20 pejerreyes ahí y ya sé que ya está, sáquenme el auto que ya está”.

alcoholemia.png

Como era de esperarse, el hombre dio positivo con 1,75 g/l de alcohol en sangre.

Durante las últimas horas, se conoció que en la Ciudad de Buenos Aires hubo un total de 38 conductores con alcoholemia positiva, cuyas licencias quedaron retenidas. Hubo otros tres conductores cuyas licencias fueron retenidas por otras infracciones a la ley de tránsito: la más llamativa fue la de un hombre que manejó en contramano.

El registro de alcoholemia más alto fue el de un conductor con 2,62 g/l de alcohol en sangre, un nivel que de acuerdo a criterios médicos implica una toxicidad severa que podría derivar en estupor, pérdida de la conciencia y dificultad respiratoria.

De acuerdo con la normativa local, fueron identificados 12 casos con dopaje superior a 1 g/l, quienes resultaron inhabilitados para conducir por períodos de 4 meses a 2 años. Otros 26 conductores presentaron valores de entre 0,5 y 0,99 g/l, enfrentando la suspensión por lapsos de 2 a 4 meses.