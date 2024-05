Ley Bases: contrapuntos, posibles modificaciones y plazos del debate en comisiones

ley bases senado.jpg Ley Bases: el Gobierno ve con preocupación cómo se complica el panorama.

Sin embargo, el objetivo principal continúa siendo la firma del dictamen esta semana, con el próximo jueves para ir al recinto una semana después, el jueves 23, a solo dos días del pacto que reunirá a gobernadores con Milei, en la Docta.

El oficialismo empieza a asumir la idea de que, en caso de aprobarse en general, sufrirá modificaciones en particular, lo que llevará los proyectos nuevamente a la Cámara baja.

Presencia sindical en el debate

El triunviro de la CGT, Héctor Daer, y el diputado y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cargaron contra la reforma laboral incluida en el mega proyecto. Daer, invitado por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, apuntó contra algunos puntos de la reforma laboral, entre ellos, hizo hincapié en el régimen de contratación y el fondo de cese.

Además, calificó la incorporación de la figura del "colaborador" como "inédita". "La intención fue siempre llevarlos a ley de contrato de trabajo”, lanzó y sumó: "Es lo más grave que tiene este proyecto de ley porque, en vez de avanzar de una manera adecuada, que es la formalización de los trabajadores, lisa y llanamente no solo los mandamos a la informalidad, sino que le damos un paraguas legal".

Sobre el fondo de cese, desarrolló: “Entramos en una redacción excesivamente simple que entra en contradicción con el despido discriminatorio, con la no registración. Me parece que con la liviandad que se tomó este tema hasta parecería un absurdo. En la reglamentación se pone un valor nominal para la jubilación, la obra social, Pami, y no se hace proporcional. Rompe los criterios solidarios que tiene la seguridad social".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1790104815764206048&partner=&hide_thread=false "Los llevamos de la formalidad a una informalidad legal"



Héctor Daer criticó el capítulo 93 de la Ley Ómnibus que crea la figura del trabajador independiente con colaboradores: "Existen 409 mil empresas que tienen menos de 5 trabajadores y los estamos deslaboralizando". pic.twitter.com/jHqQfGBcGB — Corta (@somoscorta) May 13, 2024

Para finalizar, y sobre el epílogo de su disertación, Daer se preguntó en líneas generales: "¿Cuál es el fin que se persigue? Si es abaratar los costos habría que especificarlo de otra manera y discutir los temas de fondo, pero no intentar imponer términos vagos que nos lleven a terminar destruyendo el financiamiento de la seguridad social de nuestro país".

Por su parte, Yasky fue más pirotécnico que Daer. Se trata de una figura más referenciada en el ala de la expresidenta Cristina Kirchner y en los pasillos del Senado muchos se preguntaban el sentido de su exposición: "Ya dio su discurso en Diputados. ¿Era necesario?". El integrante de la Cámara baja hizo un punteo de los ítems que impregna las modificaciones laborales y aseguró: "No hay un solo artículo que respete el 14 bis".

"Además, va en contra del artículo 75 de la constitución que habla de la no regresividad de las leyes", añadió Yasky y consideró que, de prosperar ambas iniciativas, la Argentina se encamina "a un modelo social parecido al que impera al resto de los países de América Latina". En su criterio, es "absolutamente regresivo en términos de una cobertura jubilatoria" que, según dijo, es "orgullo de los argentinos y argentinas".

"¿Dónde estaban escondidos?"

El senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche (Jujuy) le recriminó al triunviro de la CGT y titular de Sanidad, Héctor Daer, por el accionar de la central obrera durante el gobierno de Alberto Fernández: “¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?”.

Tras la exposición de Daer y sobre el final de la ronda de preguntas, Atauche, que es el presidente la comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó: “Entre 2019 y 2023, la inflación aumentó cuatro veces: del 53 al 211 por ciento y la pobreza 11 puntos”.

“En ese mismo período, el salario perdió contra la inflación 39 puntos reales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos? Porque a nosotros nos hicieron uno a los 45 días y a los cinco meses”, lanzó el jujeño.

SENADO YASKY DAER.jpg Hugo Yasky (CTA-T) y Héctor Daer (CGT) participaron del debate.

Enseguida, Daer lo frenó y respondió: “No voy a aceptar esa falta de respeto. Eso de dónde estaban escondidos es una falta de respeto. Además, les puedo contestar tranquilamente”. A su vez, el líder sindical amagó con dejar el plenario de comisión que trata la ley de Bases.

Luego del episodio, la senador kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) le salió al cruce a Atauche: “Puede preguntar lo mismo con educación. Nosotros no vamos a permitir desde el bloque de Unión por la Patria que ustedes, a nuestros invitados, les falten el respeto”.

Silencio positivo

Uno de los puntos contemplados por el proyecto que hasta aquí había pasado desapercibido es el del "silencio positivo", que implica que si el Estado no contesta a un requerimiento específico en un plazo de 60 días, se sobreentiende una respuesta afirmativa, contrariamente a lo que indica la legislación actual.

La senadora Juliana Di Tullio (UxP) interpeló al magíster en Derecho Administrativo Carlos Nielsen Enemark convocado a disertar en esta oportunidad sobre el tema. "Si yo pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del Ferrocarril Sarmiento y no me contestan en ese plazo, la respuesta es positiva", ejemplificó. La respuesta fue que "en los términos del artículo 'sí'".

"A mí me suena a un montón de negocios inmobiliarios", insinuó la legisladora kirchnerista que recibió el aval del especialista: "Está pensando correctamente, sí".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1790123268784934981&partner=&hide_thread=false "Si el Estado no contesta en 60 días, pelito pa' la vieja"



Juliana di Tullio cuestionó el "silencio positivo" de la administración pública que propone el artículo 31 de la Ley Bases y fue validada por el magíster en Derecho Administrativo Carlos Nielsen Enemark: "Es correcto". pic.twitter.com/A8j8lGWqqk — Corta (@somoscorta) May 13, 2024

Lousteau reclamó que den el debate

El senador de Innovación Radical, Martín Lousteau, uno de los más críticos del proyecto en general y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en particular, reclamó la poca predisposición al debate.

"Es la primera vez que veo que el oficialismo, que es el que propone, no invita especialistas para defender las iniciativas", remarcó el exministro de Economía.

Además, apuntó: "Los senadores que van por todos lados diciendo que a esto hay que aprobarlo rápido, no dan el debate por ninguna de las iniciativas, y lo que hacen cuando uno debate o propone es etiquetar".