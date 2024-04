Luis Caputo anticipa que la inflación de marzo será del 10%

Explicó que los mismos comerciantes reconocían que fijaron sus precios con un dólar de $2.000. “En ese momento era lo que les pronosticaban las consultoras económicas que la mayoría de los empresarios tienen", señaló.

El ministro entendió que era natural que reaccionaran en consecuencia, aunque “pusieron muy por arriba los precios; por eso en dólares quedaron desfasados”. Y enfatizó: “A muchos se les recontra fue la mano. Es lo que pasó con las prepagas. A mí me molestó”.

Incluso deslizó que se reunirá con las empresas de medicina privada y que impulsará una mayor competencia en el sector.

Para el titular de la cartera de Economía es que “la rareza fue que Argentina por primera vez hizo los deberes y rápidamente”, y aseguró que “estamos yendo por un modelo diferente”. Caputo dijo que “lógicamente en el ADN del argentino está que todo va a salir mal y que va a ser todo lo mismo, pero tenemos que entender que para que el país cambie, todos tenemos que cambiar ciertas conductas. En el caso de los empresarios era algo bien concreto, porque explicándoles el programa económico y ellos reconociendo que habían calculado sus precios con el dólar a $2.000, tenían la opción de esperar al dólar o de retrotraer los precios y muchos están optando por eso”.

Qué pasará con los impuestos

Respecto de un tema que se le reclama a la gestión, tras la promesa de la campaña electoral es el de la baja de los impuestos. El ministro no evadió la pregunta y respondió que la gente les pide que ‘baje impuestos ya’, pero al aparecer no será posible por ahora. “A mí me encantaría, pero uno no tiene las mismas herramientas de política económica que tienen los países tradicionales porque Argentina no tiene credibilidad. Si bajamos impuestos, la primera reacción es que vamos a recaudar menos”, analizó.

El funcionario también adelantó que en abril el IPC que registra el Indec será de un solo dígito y dijo que en algunos rubros ya hay "deflación".

Toto Caputo indicó que la inflación está "colapsando" y advirtió que en algunos rubros ya se evidencia un retroceso en los precios.