Lula se enojó y embistió duro contra Javier Milei

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , protagonizó un enfrentamiento público con su homólogo argentino, Javier Milei , al exigirle que se disculpe tanto con Brasil como con él, por lo que consideró una serie de declaraciones irresponsables. Lula declaró: "No he hablado con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías , solo quiero que se disculpe".

En una entrevista concedida al portal UOL, el mandatario brasileño continuó enfatizando la importancia de la relación entre Brasil y Argentina: "Argentina es un país que me gusta mucho, es muy importante para Brasil y viceversa. No es un presidente quien va a crear una brecha entre nuestros dos países". Lula hizo hincapié en que las diferencias entre líderes no deben afectar las sólidas relaciones históricas y económicas entre ambas naciones.