Macri: "No voy a formar parte de ningún gobierno"

Hace varias semanas que se viene especulando con la postura de Mauricio Macri de cara a las próximas elecciones generales. Desde los elogios a Javier Milei hasta alguna crítica encubierta al espacio de Juntos por el Cambio , el expresidente despistó de sobremanera al resto de los espacios. Sin embargo, durante la tarde de este miércoles terminó de confirmar su postura: no participará de ningún gobierno.

Macri fue contundente al asegurar que "no voy a formar parte de ningún Gobierno; si no, me hubiera presentado yo en las elecciones".