Maltratos y gritos a bebés en un jardín maternal: el video de la grave denuncia

Las imágenes registradas por las denunciantes se difundieron en redes sociales y provocaron un estallido en las familias. IMÁGENES SENSIBLES.

Una denuncia por presunto maltrato infantil en un jardín maternal derivó en la clausura preventiva del establecimiento y en el inicio de una causa judicial. El caso salió a la luz tras la difusión de videos que comenzaron a circular en redes sociales.

La medida fue dispuesta por la Municipalidad de Villa Constitución y alcanza el jardín “Manitos a la Obra”, ubicado sobre la calle Dorrego al 2400, al sur de Santa Fe.

El cierre es transitorio y se dio mientras se analizan supuestas irregularidades en el cuidado de bebés, nenes y nenas. Lejos de calmar los ánimos, la situación se agravó en las últimas horas con el pedido de disculpas de una de las titulares del establecimiento.

Maltrato infantil jardin maternal (1)

Los videos que motivaron la denuncia

Las grabaciones que motivaron la denuncia fueron realizadas por tres auxiliares de la institución, quienes aseguraron que registraron los hechos para contar con pruebas sobre tres maestras involucradas. Según su testimonio, decidieron hacer la filmación luego de recibir asesoramiento legal.

De acuerdo a la denuncia, las situaciones de maltrato comenzaron de manera leve y se intensificaron con el tiempo. “Esto empezó con un tirón de orejas”, indicó a Telefe Rosario una de las empleadas del jardín maternal, que trabajaba allí desde marzo del año pasado. También sumó que el maltrato alcanzaba al personal docente.

En una de las grabaciones, se puede ver cómo una de las maestras tomó del brazo a una beba y la empujó al piso para que se siente. “A ver si hacemos caso, nenita”, se la escucha decir mientras la menor rompe en llanto. Segundos después, se observa cómo otra docente toma en brazos a la nena y se la lleva de manera brusca.

Grabaciones motivaron una denuncia por maltrato infantil en un jardin maternal final

Tras la difusión de los videos, un grupo de madres se manifestó este miércoles en la plaza de la Constitución, la principal de la ciudad. Allí, señalaron que días antes mantuvieron una reunión con las responsables del jardín, quienes negaron los hechos denunciados.

Algunas familias indicaron que se enteraron de la situación a través de mensajes y llamados en grupos de WhatsApp. Otras dijeron que habían notado cambios en la conducta de sus hijos y que los asociaron a lo ocurrido en el establecimiento.

El pedido de disculpas de la titular del jardín: "Soy incompetente"

“Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir disculpas por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber”, sostuvo a través de un video que ella misma envió a un grupo de WhatsApp de padres del jardín. Y afirmó: “Soy incompetente en mi trabajo”.

En el mismo mensaje, Capella afirmó que la nena que aparece en los videos siendo agarrada del brazo por una maestra es su sobrina y aseguró que “no va a permitir que le pase nada a ella ni a ningún otro niño”.

Habló la titular del jardin maternal con denuncia de maltrato infantil

También se puso a disposición de los padres para cualquier consulta o reclamo y ofreció devolver el dinero de las inscripciones y la colonia de verano, a modo de resarcimiento.

No obstante, las familias reaccionaron con desconfianza y rechazaron el pedido de disculpas al considerar que “parecía un discurso leído” con asesoramiento legal detrás. “No sentimos que haya un verdadero arrepentimiento”, expresaron, en diálogo con RadioFlash 89.3.