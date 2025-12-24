Una mujer golpeó a su bebé y lo filmó para enviárselo a su expareja: "Está pagando por tu culpa"

El caso fue denunciado por el padre del pequeño, tras difundir las escalofriantes imágenes. Hay una investigación por otro hijo que tienen en común.

Un nuevo caso de violencia familiar se registró en el país. En esta ocasión, se conoció que una joven madre golpeó ferozmente a su bebé de 7 meses de vida . El hecho conmocionó a toda la localidad de Villa Berthet en la provincia del Chaco .

Lo que hace todavía más escalofriante al caso es que la madre, de 21 años de edad, grababa estos episodios y se los mandaba a su ex, el padre del niño, como castigo, al grito de "el está pagando por tu culpa".

La situación fue denunciada por el padre este martes por la tarde en la Comisaría de Villa Berthet. El denunciante, un joven de 21 años, dijo que mantuvo una relación de más de dos años con D.M.E., la mujer acusada.

Las amenazas de matar al bebé: "Él nomas está pagando por tu culpa"

Según detalló en la denuncia, su expareja comenzó a enviarle mensajes en los que amenazaba con tirar o matar al bebé, pero el punto de inflexión que lo llevó a acercarse a la policía fue cuando le envió imágenes de la mayor de edad dándole golpes y cachetadas en la cara al chico, mientras que este lloraba de manera desconsolada.

Junto a las imágenes, agregó una escalofriante frase: "Viste, él nomás está pagando por tu culpa". La violenta situación generó la inmediata intervención judicial.

El caso quedó en manos de la Fiscalía N°4 de Villa Ángela y la Unidad de Protección Integral (UPI) a cargo del fiscal Daher. En conjunto con la UPI, se resolvió preventivamente retirar de la vivienda de la denunciada tanto al bebé como a su otro hijo de 2 años, también de la misma pareja. Aunque la denuncia fue por el bebé, se sospecha que el otro menor de edad sería víctima de violencia por parte de la madre.

El maltrato infantil fue comprobado con profesionales médicos

Luego de retirarlo del poder de su madre, el bebé fue sometido a diversos estudios para corroborar los golpes que la joven de 21 años habría ejercido. De esta forma, se determinó que el menor de 7 meses tenía un hematoma en la rodilla izquierda y otro en su zona lumbar.

Además, los profesionales sospechan que padezca de anemia por la palidez en su piel. Mientras que el otro niño presentó escoriaciones en la espalda y también se sospecha que se encuentre anémico por la palidez, tanto en su piel como en su mucosa.

A raíz de esta situación, se resolvió la desvinculación provisoria de la madre con el bebé y se otorgó la tenencia al padre denunciante. De igual manera, los menores permanecerán bajo resguardo y seguimiento de los organismos de protección, mientras continúa la investigación judicial.

Está prevista una nueva intervención del personal especializado para el próximo viernes 26 de diciembre. Por último, la madre de los niños fue notificada de su situación legal y que la razón por la cual fue apartada de sus hijos es porque se investigará si cometió el delito de maltrato infantil agravado por el vínculo. Por lo pronto, ella no fue detenida.