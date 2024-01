Mamá del chico asesinado: "Era bueno y bondadoso, es injusto lo que le hicieron a Tomy"

En declaraciones a TN, sostuvo que "es muy injusto lo que le hicieron a Tomy, no creo en la justicia, pero ojalá la haya. Voy a mover cielo y tierra".

Aseguró desconocer los motivos que derivaron en la muerte de su hijo mayor. "Sé que se pelearon en la playa y lo fueron a buscar, seis cuadras..., nada más. Ahora están investigando las cámaras y buscando más testigos".

Remarcó: "Sólo quiero justicia. Soy una madre consciente, si él hubiera sido un chorrito podía imaginarme esto, pero no era el caso".

Asimismo, Samanta comentó que entre los detenidos "parece que hay vendedores de playa, dos menores, un hombre de 57 años... pero no tengo idea. A mí me avisaron a la mañana, sé que en el hospital hicieron lo que pudieron".

Y agregó un dato curioso: "Él era muy alto, siempre le decía que para pegarle tenían que agarrarlo entre varios, y me respondía que no me hiciera problema, que eso no iba a pasar", concluyó.

Incidentes en la marcha por Tomás

Tras conocerse el crimen que causó conmoción en el partido de la costa, manifestantes se autoconvocaron se enfrentaron con la Policía cuando reclamaban por pedido de justicia por el crimen de Tomás Tello frente a la comisaría de Santa Teresita.

Si bien la marcha comenzó de manera pacífica, de pronto se vivieron momentos de tensión entre los vecinos de la zona y los efectivos policiales.

Hubo insultos a los efectivos policiales a quienes se les reclamaba por mayor presencia en las calles, sobre todo con motivo de las fiestas de fin de año. También les arrojaron piedras y la respuesta los efectivos fue disparar balas de gomas para disuadirlos y dispersarlos.

Santa Teresita- Tomás Telllo- muerte- marcha- incidentes.jpg

Luego la situación se calmó y continuó el reclamó frente al destacamento policial sin inconvenientes por un tiempo. Horas después, los disturbios se repitieron y los policías tomaron la calle para para disipar a la gente con balazos de goma, que motivaron corridas de partes de los participantes,

Según se informó, los policías redujeron a algunos de los manifestantes y demoraron, al menos, a cuatro de ellos.