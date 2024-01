Según Adorni, el Gobierno nacional mantiene con la CGT "una canal de diálogo abierto" , pero advirtió que lo que "no se negocia" en esa instancia "es la Argentina libre", que incluye "querer terminar con la pobreza y la indigencia".

"Queremos ser un país normal y eso no se negocia", expresó ante una consulta acerca del anuncio hecho días atrás por la cúpula de la central sindical, que llevará a cabo el 24 de enero un huelga en rechazo a las medidas económicas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional.

El acuerdo "caído" con el FMI según Manuel Adorni

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzarán a renegociar el acuerdo por la deuda de US$ 45.000 millones que la Argentina mantiene con el organismo y que se encuentra “caído” debido a que el país no cumplió con las metas definidas en la última revisión.

Adorni no dio precisiones sobre quienes integran la misión del FMI que llega a Buenos Aires con el objetivo de reencauzar el programa. Argentina debe pagar este mes US$ 1.900 millones y resulta crucial el carácter que tome esta misión.

En caso que las conversaciones puedan encauzarse hacia la confección del Staff Report Argentina podría encaminarse a tener los fondos necesarios para hacer el pago sin debilitar aún más las reservas, o a una postergación parcial del vencimiento.

Una opción para ganar tiempo es postergar el vencimiento para el 31 de enero, tal como se hizo en otras oportunidades y esperar hasta ese momento la aprobación del Directorio.

El FMI tiene pendiente un desembolso por US$ 2.600 millones que debía realizarse en noviembre, pero que no tuvo tratamiento porque el ex ministro Sergio Massa había incumplido con todos los compromisos que había tomado apenas un par de meses antes.

Las demás frases de Adorni

Durante su conferencia de prensa, Adorni reafirmó que los objetivos del proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación son “ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía”, en un contexto de “urgencia y de extrema delicadeza”, a los fines de “transformar la Argentina en un país mejor, donde quien quiera trabajar y quien quiera invertir puedan hacerlo sin el peso del Estado en sus espaldas”.

- “Todos los argentinos, la dirigencia política y la dirigencia sindical, están invitados a formar parte de este cambio profundo que ya empezamos a realizar desde la asunción del presidente Milei y que seguiremos encarando en este año, siempre en línea con la urgencia y con la situación de extrema delicadeza que tiene la República Argentina”.

Javier Milei. FMI.jpg Javier Milei y el FMI tendrán que renegociar los términos del acuerdo.

- “Comenzamos un proceso legislativo donde hay dos caminos: el querer cambiar y transformar esta Argentina en una Argentina mejor, más libre, donde quien quiera trabajar y quien quiera invertir pueda hacerlo, todo sin el peso del Estado en sus espaldas”.

- “Quien no acompañe será porque efectivamente considera que la mitad del país pobre, que el 60% de niños pobres, que los cinco millones de indigentes, que la falta de empleo, que el salario promedio de 300 dólares y que estar alejados del mundo es el camino”.

- “El objetivo de la ley tiene tres pilares: ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía. Quienes quieran acompañar están invitados a una Argentina mejor, y quienes no porque consideran que el modelo de la decadencia es el correcto, van a querer vivir en una Argentina en la que muchos argentinos ya no queremos vivir más, empezando por el Presidente de la Nación”.