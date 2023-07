Martín Llaryora embistió a los "pituquitos" de Recoleta

Daniel Passerini logró una victoria en Córdoba Capital que desató la euforia del gobernador electo, Martín Llaryora , quien había asumido el cargo un mes antes en la provincia. En un discurso extenso, el intendente saliente aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que no pudo decir durante su victoria anterior, que fue cuestionada debido a problemas en el conteo de votos.

Embed Qué alegría volver a encontrarnos, este enorme auditorio quedó chico para tantos vecinos, militantes, dirigentes y representantes de sindicatos, clubes, iglesias, cooperativas, centros vecinales e instituciones que nos acompañan. ¡Gracias por estar, por tanto apoyo! pic.twitter.com/JjvnnaG2MR — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 21, 2023

Llaryora afirmó: "Sé que muchos de los que vinieron no se explican este resultado. Fallaron todas las encuestas, por eso vinieron hoy de todos lados. Fallaron todos los números, los que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar la ciudad no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada". Con estas palabras, hizo referencia a los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio que llegaron a celebrar al búnker de Rodrigo De Loredo, quienes finalmente se llevaron una experiencia amarga.