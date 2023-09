Massa apunta a la unidad nacional: "Si me toca presidir, habrá dirigentes de otras fuerzas"

El candidato presidencial destacó “el gesto enorme, enorme, invalorable de estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”.

El Nodo Logístico y Puerto Seco de Güemes se proyecta como un lugar clave para poder brindar servicios de aduana, ventanilla única de comercio exterior y logística, flete ferroviario y conexión a los puertos del Atlántico, a Chile -a través del ramal C14- y a Bolivia -vía ramal C15-.

De esta manera, Massa llevó a cabo su segunda visita en septiembre a una provincia del Norte Grande luego del acto de campaña llevado a cabo en Tucumán donde recibió un gran respaldo por parte de los gobernadores peronistas y se mostró una foto de unidad.

Durante el encuentro Massa planteó: “Si el 10 de diciembre me toca presidir la Argentina, habrá dirigentes de otras fuerzas políticas en nuestro gobierno”, volviendo a manifestar que en caso de ganar las elecciones convocará a una administración “de unidad” con dirigentes de la oposición.

“Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”, explicó el candidato presidencial.

Massa dijo además que incorporarán como una agenda a la presentación del presupuesto “la propuesta de los gobernadores de un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del impuesto PAÍS para cuidar las cuentas de las provincias”.