Mataron a una mujer por la venta de un BMW fallado: qué se sabe del brutal ataque sicario

El video de una cámara de seguridad muestra el momento en que una moto se detuvo frente a la vivienda y comenzó a disparar.

Un a mujer fue asesinada a tiros en su casa de Beccar, partido de San Isidro, en el marco de un presunto ajuste de cuentas tras la venta de un auto . Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que una moto se detuvo frente a la vivienda y su conductor comenzó a disparar.

El episodio ocurrió alrededor de las 18 horas y según el video registrado, el motociclista con casco puesto y sin bajarse, rápidamente sacó un arma y disparó siete veces contra el frente de la casa.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría de San Isidro acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre disparos contra una propiedad . Al arribar, los agentes constataron múltiples impactos de bala en el frente de la vivienda: al menos cuatro en la puerta y tres en una ventana.

Con la colaboración de un vecino, ingresaron al domicilio, donde encontraron en el comedor a una mujer herida de arma de fuego en el abdomen.

Ataque sicario en San Isidro - baleó una casa y mató a una mujer en un ajuste de cuentas por la venta de un BMW

Qué se sabe sobre el ataque del sicario

De acuerdo a las investigaciones, el ataque estaría vinculado a problemas que el hijo de la víctima tendría por la venta de un BMW: el vehículo fue vendido por 10.000 dólares, pero el comprador acusó que el mismo tenía una falla, fue devuelto y exigía la devolución del dinero.

La víctima fue identificada como Cecilia Andrea Iraola de 53 años. Minutos después de ataque, una ambulancia a cargo de la médica Yesi Mizar confirmó su fallecimiento en el lugar.

El relevamiento de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de la secuencia: alrededor de las 18 horas, una motocicleta con un hombre a bordo se detuvo frente a la vivienda y efectuó varios disparos antes de darse a la fuga por la calle General Guido en dirección a la avenida Rolón.

moto sicario san isidro Una cámara de seguridad registró la huida del sicario tras el ataque.

A través del parte policial se conoció que el joven de 27 años buscado viajó a Costa Rica, y se encontraría allí actualmente.

De acuerdo a la reconstrucción de los detectives, el sicario, tras el ataque, se dio a la fuga por la avenida General Guido, para luego tomar el Acceso Tigre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Las cámaras municipales registraron parte de su ruta de escape.

Un detenido tras el crimen en San Isidro y dos allanamientos

Los registros de cámaras de seguridad y el análisis de antenas de telefonía fueron claves para avanzar con celeridad. Las investigaciones desembocaron en dos allanamientos.

Uno fue en un country de Escobar, donde la Policía Bonaerense arrestó a Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del ataque. Se trataría de la persona con la que Matías tuvo el conflicto por la venta del coche. En su vivienda, los agentes secuestraron teléfonos y otros elementos que serán analizados.

ataque sicario san isidro (1)

Otro dato que compromete a Arroyo es que fuentes revelaron que estuvo en las inmediaciones del domicilio poco antes del asesinato. Será indagado en las próximas horas.

En paralelo a ese operativo, siguió la búsqueda del autor material de los disparos. Los registros revelaron que la moto sería propiedad de Pablo Guillermo Ragni, de 53 años, quien fue sorprendido por los agentes durante un allanamiento, pero al alertar la presencia policial, cortó la pulsera de monitoreo electrónico que llevaba puesta y se fugó por el patio.

En el lugar, se secuestraron más elementos de interés para la causa. Mientras se intenta determinar si se trata del autor material del homicidio o si solo facilitó el vehículo, Ragni continúa prófugo.