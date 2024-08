Mauricio Macri aseguró que hay "kirchnerismo" en el gobierno de Javier Milei

Luego del último relanzamiento del PRO con un mega acto en el Barrio de La Boca, el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri se volvió a referir con tono crítico al Gobierno de Javier Milei, apuntando sobre todo a dos figuras trascendentales del armado de La Libertad Avanza que suelen generar rispideces.

“ Evitó la hiperinflación, era muy difícil. Lo que hizo con el recorte fiscal es inédito. No hay nada más potente que un país sin inflación y crédito. Si hay crédito, los empresarios salen a la cancha con todo. Si lo del crédito sale va a ser lo mejor para todos”, analizó el exmandatario en declaraciones radiales.

En esa sintonía, el titular del PRO dio detalles de su vínculo con “El Jefe” Karina Milei y Santiago Caputo: “A Karina Milei no la conozco, nunca le salí fuerte. Con Santiago Caputo tenía un diálogo intensivo pero ahora no lo tengo. Hablamos de muchas cosas y no se cumplieron. Lamento que el Gobierno haya interpretado que busco cargo. Hay muchos organismos que están atados al kirchnerismo todavía”.