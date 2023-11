Mauricio Macri intervino para la liberación de rehenes argentinos en la Franja de Gaza

En la noche de la Franja de Gaza , un grupo de rescatistas fue a buscar a los once rehenes que liberó la agrupación terrorista Hamas . En este grupo había un total de seis mujeres argentinas, dos madres con sus respectivos pares de hijas, que ya regresaron a Israel . Sin embargo, esto no fue casual: el expresidente Mauricio Macri intervino para que le dieran prioridad a las personas con nacionalidad argentina .

“Nos pidieron que no hablemos para que no se frustre. No es la totalidad, es un grupo de 8 o 9. Lo que sí podemos confirmar es que esta gestión existió y la buena relación de Macri con el emir, que de hecho hoy volvió de Arabia Saudita, por lo cual es así. Después la suerte de la negociación tiene que ver con otras cuestiones. Hubo una gestión secreta”, agregaron en el medio.