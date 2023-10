El ex presidente Mauricio Macri se refirió al escándalo protagonizado por el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, luego de sus lujosas vacaciones en el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici. Este escándalo terminó en la renuncia de Insaurralde a su cargo y a su candidatura en Lomas de Zamora.

El ex mandatario criticó situaciones como la obstrucción de entradas de fábricas por parte de personas como Hugo Moyano o la ostentación desmedida de figuras como Martín Insaurralde. A menos de veinte días de las elecciones generales del 22 de octubre, Macri señaló que confía en que algo positivo surgirá de esta situación, encaminando al país hacia el crecimiento. Destacó la importancia de atraer a los creadores de valor para que Argentina recupere su atractivo a nivel internacional.

El ex presidente Mauricio Macri se refirió al escándalo Insaurralde

Sin embargo, Macri enfatizó la necesidad de actuar dentro de la ley y citó a Patricia Bullrich, quien sostiene que "si no podemos todo dentro de la ley, tenemos todo y no tenemos nada. No se puede hacer cualquier cosa".

Mauricio Macri embistió al kirchnerismo

Macri acusó al oficialismo de intentar imponer su propia moralidad y de haber engañado a los jóvenes al prometerles una vida regalada por el Estado y normalizando la delincuencia. Expresó su preocupación por la pérdida de respeto, el menoscabo de la palabra y la creación de un ambiente insoportable en la vida cotidiana de Argentina.

También denunció que sus rivales políticos intentan distraer y agotar energía, y mencionó la hipocresía en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Macri abogó por un cambio que permita 20 años de prosperidad y llamó a la sociedad a reflexionar y considerar apoyar a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. También reconoció la importancia de la fuerza, el intelecto y el liderazgo de Patricia Bullrich y concluyó que centrarse en la libertad es el camino para que Argentina entre en una era de "crecimiento sostenido de 20 años".