México: asesinaron a balazos a un argentino en un concurrido club

Jonatan Minucci, santafesino de 30 años, se encontraba en esa zona por trabajo y estaba próximo a ser padre.

Lo que debía ser una etapa de trabajo y nuevas oportunidades terminó de la peor manera para Jonatan Emanuel Minucci , un joven argentino que fue víctima de un brutal ataque armado en el Caribe mexicano . El santafesino falleció luego de recibir múltiples disparos durante un tiroteo ocurrido en un exclusivo club de la ciudad de Tulum , un episodio que volvió a poner en foco la escalada de violencia en la región.

El hecho se registró el viernes, cerca de las 14, en el Vesica Cenote Club , ubicado en una de las zonas más concurridas por turistas nacionales e internacionales. De acuerdo con información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, un grupo de sicarios que se movilizaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento y abrió fuego sin mediar palabras.

Según los reportes policiales, los atacantes efectuaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros. En ese contexto, Minucci recibió impactos en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Si bien fue trasladado de urgencia para recibir atención médica, los profesionales confirmaron su fallecimiento este sábado en un hospital de Playa del Carmen.

En el mismo ataque resultaron heridos otros dos hombres: uno oriundo del estado de Veracruz y un empleado federal proveniente de la Ciudad de México. Ambos permanecen internados bajo observación médica, fuera de peligro, según indicaron fuentes sanitarias.

Argentino asesinado en Tulum, Mexico (1)

Quién era Jonatan Emanuel Minucci

Conocido como “Jona” entre sus amigos y familiares, Minucci era oriundo de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe. Había llegado a México en noviembre de 2025 con la expectativa de construir un futuro mejor. Peluquero de oficio, viajó con sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñó en distintas actividades para sostenerse económicamente, desde tareas de plomería hasta trabajos de seguridad en bares y locales nocturnos.

La noticia de su muerte generó un profundo impacto en su entorno más cercano, especialmente porque Jonatan estaba esperando su primer hijo: su pareja cursa un embarazo avanzado. Frente a esta situación, su familia inició en Santa Fe una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan repatriar sus restos a la Argentina.

Argentino asesinado en Tulum, Mexico (2)

Escalada de violencia en Tulum

El asesinato del ciudadano argentino se produjo en una jornada marcada por varios episodios violentos que sembraron temor entre turistas y residentes. Horas antes del ataque en el Vesica Cenote Club, otro hombre fue ejecutado a balazos durante el Festival Tehmplo, un evento de música electrónica en el que se presentaba el DJ Solomun, lo que provocó una estampida y escenas de pánico entre los asistentes.

Además, testigos reportaron nuevos disparos en sectores de la Colonia 2 de Octubre y zonas aledañas, lo que evidenció un clima de inestabilidad creciente en el llamado “Noveno Municipio” de Quintana Roo, una región que en los últimos años experimentó un fuerte crecimiento turístico.

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación y trabajan bajo la hipótesis de conflictos vinculados al narcomenudeo en la zona. Hasta el momento, no se informaron detenciones ni se identificaron sospechosos por el asesinato de Minucci.

Mientras avanza la pesquisa, el crimen vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en uno de los destinos más promocionados del Caribe mexicano, especialmente en el inicio de una temporada cargada de eventos internacionales y festivales de música electrónica.