"Mi Gabinete está listo para asumir", aseguró Javier Milei

En cuanto a los candidatos, Milei registró por encima de 7 millones 100 mil votos. Segundo quedó Sergio Massa con 5 millones 70 mil, y el tercer puesto fue para Patricia Bullrich con 4 millones 22 mil votos. Luego quedó Horacio Rodríguez Larreta con más de 2 millones 600 mil, y Juan Grabois con 1 millón 390 mil.

Durante las declaraciones, Milei hizo referencia a su relación con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y señaló que lo decepcionó, por lo que sería muy difícil sumarla a su proyecto.

"No lo se, tengo muchas dudas porque ha estado muy involucrada en las operaciones que me hicieron en los últimos meses, ha tenido un rol muy activo", sostuvo Milei sobre si podía convocar a Bullrich a su gobierno en caso de ganar.

Al ser consultado sobre si no había chances de recomponer esa situación, fue tajante: "Hubo un intento, yo hice un alto al fuego y me clavó otro puñal más. A mí me defraudó, yo pensé que tenía una forma de hacer política distinta".

El libertario reconoció que el único dirigente político que lo llamó para felicitarlo fue el ex presidente Mauricio Macri, pero no llegó a comunicarse: "Me escribió, cuando me llamó yo justo me estaba bañando".

Por último, y al analizar el resultado de este domingo, dijo que "la sociedad está enojada" y admitió que "no esperaba" ese desenlace, que lo colocó como más votado y con serias chances para el 22 de octubre.

"Se como hacer crecer una economía y se como hacer bajar la inflación. Está en todos los libros, pero por qué no lo hacen, porque aplicar esas medidas va en contra de los intereses de los políticos", evaluó Milei.