Milei denunció que desde JxC le propusieron "hacer reventar al Gobierno"

Con los candidatos ya definidos de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, Javier Milei por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Sergio Massa por Unión por la Patria, la campaña para llegar al sillón de Rivadavia es cada vez más virulenta. En este sentido, el libertario y sorpendente ganador en las PASO (sacó un 30% de los votos) continuá tirando munición pesada y acaba de denunciar que un ex ministro de economía de JxC se comunicó con uno de sus asesores para acordar una estrategia y “reventarle” el programa al Gobierno .

“Pedir que se corte el roll over es de una gravedad institucional enorme y eso lo dijo JxC, Melconian y Laspina”, dijo Milei y agregó: “Ósea o Argentina defaultea con el desastre que eso puede causar o desataría una híper inflación generando un caos social”.

Grave denuncia de Milei a JXC

Durante la entrevista, el economista liberal insistió en que “JxC apuesta al caos macroeconómico y social”. Dijo que “criticaron al peronismo por estas cosas y ahora lo hacen de manera más alevosa”, comparó, para finalizar agregó: “Voy a poder gobernar, sé lo que hay que hacer y tengo la convicción y el coraje para hacerlo”.

Ante la denuncia, el diputado Luciano Laspina -que integra el equipo económico de Bullrich- utilizó sus redes sociales para desmentir al dirigente de LLA, a quien trató de mentiroso y “vendehumo”. Aprovechó la ocasión, además, para sumar críticas hacia el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria.

“Hasta aquí no me había referido nunca en forma directa a @JMilei. Pero hoy mintió una vez más diciendo algo que yo nunca le dije al FMI. No sabía que además de vender humo en economía también era un gran fabulador. Aprendió de su mentor y productor televisivo Sergio Massa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esta semana, Milei participó de la nueva edición del Consejo de las Américas, donde reafirmó que su espacio defienden “la paz, el libre comercio, la democracia y, sobre todas las cosas, de la libertad. Y eso implica un claro alineamiento de la geopolítica, que incluye a Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas”.

“Tiene que quedar claro que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, planteó Milei hacia el cierre de su presentación, de casi una hora, durante la cual desarrolló de manera muy amplia los conceptos que resumen su mirada de la economía, la producción y la vida pública.