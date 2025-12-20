Milei en el Mercosur apeló "a una una reforma institucional e integral"

El mandatario argentino, ante sus pares de la región, insistió en que no se cumplieron objetivos para los que fue creado. También dijo que Nicolás Maduro está al frente de "una dictadura atroz e inhumana”.

El presidente Javier Milei aseguró que el Mercosur necesita una mayor flexibilidad comercial y “una reforma institucional e integral” porque no cumplió los objetivos para los que fue creado.

El mandatario argentino, en su discurso ante presidente y delegaciones de países de la región en Brasil, sostuvo que “la flexibilidad es un activo, no una amenaza”.

También durante su disertación en la cumbre que se realiza en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Milei agradeció el recibimiento por parte de Brasil, saludó a sus pares Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y José Raúl Mulino (Panamá), al tiempo que volvió a felicitar al pueblo chileno por “la jornada ejemplar” en la que resultó mandatario electo José Antonio Kast, a quien definió como “mi gran amigo”, a quien recientemente lo recibió en la Casa Rosada.

Por qué entiende que el bloque no cumplió los objetivos planteados

Milei recriminó que “no hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica”, como así tampoco “apertura suficiente al mundo”, al considerar que el Mercosur no cumplió con ninguno de los objetivos para la región.

En este sentido, subrayó: “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide”.“La nueva Sudamérica viene del futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”, inició el jefe de Estado.

Acompañado del canciller, Pablo Quirno, Milei abogó por “una reforma institucional e integral”, la cual debe “reducir el costo económico” del bloque y manifestó: “La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia”.

Además, sentenció “la flexibilidad es un activo, no una amenaza”, por lo que “la rigidez solo puede traer estancamiento”: “Es una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápida que nuestra respuesta colectiva”.

Para el presidente libertario cuando el Mercosur “intenta avanzar de forma monolítica, se pierden las oportunidades” y citó el ejemplo del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) que se postergó hasta enero.

“Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones”, consignó.

Milei se refirió al crimen organizado y al narcotráfico, al referirse al caso de Venezuela, país que no participó porque se encuentra suspendido por el Mercosur. Tuvo palabras severas al calificar a Nicolás Maduro de "narcoterrorista".

“Argentina saluda a la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”,dijo MIlei quien aprovechó para volver a exigir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y felicitó a la líder opositora María Corina Machado por obtener el Premio Nobel de La Paz.

Además, destacó la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur y agradeció el apoyo por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas.