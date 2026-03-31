El Gobierno apelará el fallo que obliga a aplicar la ley de financiamiento universitario

Los equipos legales del Ejecutivo afinan la apelación, mientras en Nación sostienen que aplicarán la ley con transferencias mensuales sin afectar el presupuesto anual.

El Gobierno apelará el fallo que confirmó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario , que obliga a actualizar salarios, reforzar becas y garantizar fondos para investigación. Mientras define su estrategia en tribunales, el Ejecutivo también evalúa alternativas administrativas para cumplir con la medida.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo de primera instancia que obliga al Gobierno a implementar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente .

Al rechazar la apelación del Gobierno, el tribunal calificó sus planteos como “poco serios” y reforzó la urgencia de cumplir con la norma. El Ejecutivo planea primero apelar ante la misma Cámara que dictó la resolución a través de un recurso extraordinario federal.

marcha universitaria Marcha contra el Gobierno en reclamo por el financiamiento universitario.

La Casa Rosada espera que esa vía sea rechazada y planea luego elevar la queja ante la Corte Suprema. El oficialismo sostiene que aplicará en paralelo la norma “por goteo”. La decisión política que transmiten en Balcarce 50 es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin consolidar de una vez todo el costo dentro del presupuesto anual.

En el entorno del presidente reconocen que buscarán cubrir las erogaciones en los mínimos mensuales, bajo la lógica de ejecución, mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto. Esa es hoy la línea de trabajo de los equipos jurídicos y presupuestarios del oficialismo.

El eje técnico del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, además de recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC. La propia ley también prevé partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.

En el Gobierno mantienen la postura de que la aplicación plena de la norma tiene un impacto fiscal que quieren dosificar. Esa discusión ya había quedado explicitada cuando Nación promulgó la ley y, en simultáneo, dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su ejecución bajo el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes. Ese fue el esquema que ahora la Justicia volvió a objetar.

ley de financiamiento universitario pediatrico

El Ejecutivo buscará modificar en el mediano plazo la ley con un nuevo proyecto en el Congreso. No intentarará derogarla, sino impulsar una iniciativa para reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. Esa hoja de ruta ya había empezado a tomar forma en febrero, cuando el oficialismo aseguraba que tenía los votos para impulsar una nueva norma de financiamiento universitario.

El antecedente que miran en la Casa Rosada es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminaron reglamentando por decreto luego de semanas de tensiones judicial y administrativa, sin resignar su posición política sobre el fondo del asunto. Es por eso que en Balcarce 50 no descartan una reglamentación también para universidades.