Milei firmó el proyecto de reforma laboral: "Es la transformación más grande de la historia argentina"

Al regreso de su viaje a Noruega, el presidente firmó el borrador que deberá ingresar al Congreso. Los detalles.

Tas bajar del avión donde regresaba de su viaje a Noruega, e l presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que entrará al Congreso Nacional en las próximas horas.

Milei se encontraba en el país nórdico por la entrega del Premio Nobel de la Paz. Al aterrizar en Aeroparque, el jefe de Gabinete Manuel Adorni le entregó el documento p ara que el mandatario pueda sellar con su firma.

"El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización labora l que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación", posteó en su cuenta de X el jefe de Gabinete junto una foto del libertario firmando.

Y agregó: "Representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral. Dios bendiga a la República Argentina".

Pasadas las 8 de la mañana, el presidente aterrizó en el país nuevamente y las autoridades lo estaban esperando para poder iniciar con el tratamiento de varias de las iniciativas del Consejo de Mayo que, si bien ya fueron anunciadas, todavía falta que el jefe de Estado rubrique.

De los temas que se debatirán en las próximas sesiones extraordinarias, el Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares estaban listos.

Milei firmó el proyecto de reforma laboral

Este martes, Adorni realizó una presentación del proyecto de reforma en la que destacó que “de los 10 puntos propuestos” en el Pacto de Mayo “se trataron 8” en el marco del Consejo de Mayo, y aclaró que "la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores" y "la reforma previsible requiere previamente modificaciones en el esquema laboral".

Desde Casa Rosada aseguran que este proyecto no contiene grandes cambios respecto al rol de los sindicatos y se descartó la inclusión de la limitación del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación- dentro del texto final. "El foco está en la creación de empleo. No nos queremos meter con ellos", indico TN sobre fuentes consultadas.

La iniciativa incorporó la prelación del convenio por empresa por sobre el convenio por actividad con la salvedad de que esos acuerdos solo podrán ser firmados por el sindicato con personería gremial. Aunque no tiene definiciones sobre la restricción en la ultraactividad de los convenios colectivos. Lo mismo aplica para la tipificación de la organización de bloqueos o tomas de establecimientos como una infracción.

Cómo funcionará la nueva modalidad de horas extras impulsada en la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral que discutirá el Congreso en Argentina incorpora varios cambios, y entre los principales se encuentra una modalidad conocida como banco de horas. La iniciativa, que tiene antecedentes en países como Grecia, se convirtió en uno de los ejes del debate legislativo y volvió a poner en agenda el futuro del régimen tradicional de horas extras.

El Proyecto de Ley de Modernización Laboral, que según el jefe de Gabinete Manuel Adorni todavía no es la versión final, prevé la posibilidad de que empleadores y trabajadores firmen acuerdos escritos para establecer un régimen propio de horas extraordinarias.

El banco de horas se presenta como una herramienta para responder a picos de actividad y oscilaciones en la demanda. El proyecto habilita sistemas flexibles de compensación siempre que se respeten los descansos legales y que se garantice la protección del trabajador.