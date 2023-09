Milei con los tapones de punta: "A mí no me paran ni economistas fracasados, ni curas villeros"

A poco más de un mes para las elecciones presidenciales de octubre , serán el 22 de octubre , Javier Milei , candidato de La Libertad Avanza, le brindó una entrevista a Alejandro Fantino y respondió sin pelos en la lengua a las críticas que recibe desde los distintos espacios políticos . “A mi no me paran ni 200 economistas fracasados, ni pseudo intelectuales, ni curas villeros” , señaló el candidato de La Libertad Avanza.

“Se les acabó los privilegios, se acabó la joda y esto solamente lo puede hacer un outsider, lo puede hacer un tipo que viene de afuera. Y no cualquier tipo de outsider, porque está llena la historia de outsiders que se meten en estructuras preexistentes. Nosotros somos outsiders outsiders, porque somos outsiders sin estructuras precedentes, que la construimos para esto. ¿Para qué? Para sacarlos a patadas en el culo”, expresó el economista.

“Una argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda. Se les terminó la joda y por eso me quieren exterminar. Por eso me mandan a los 200 fracasados, por eso me mandan a los pseudos intelectuales, por eso me mandan a los curas villeros, por eso me mandan a atacar por los medios”, completó el referente libertario.

Los dichos de Milei respondieron a las críticas que recibió ante la difusión de sus políticas durante los últimos meses en el marco de la campaña electoral. Justamente en las últimas semanas el equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otros puntos del país, celebraron una “misa de desagravio” en honor al Papa Francisco, a raíz de los comentarios que el candidato presidencial Javier Milei lanzó sobre el líder religioso.

El economista liberal lo había tildado de “representante del maligno en la Tierra” y de ser un “jesuita que promueve el comunismo”, entre otros señalamientos. Durante la ceremonia religiosa, los sacerdotes declararon: “Si sólo despertás leones, es lógico que se coman a los corderos más indefensos. En la ley de la selva, solo ganan los más fuertes”.