Monotributo febrero 2025: rigen las nuevas escalas y cuotas, ¿cómo quedan los montos?

"Con el objetivo de agilizar y facilitar los trámites a los contribuyentes, ARCA desarrolló la Recategorización simplificada. A partir de ahora, una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual. Si este número es correcto, puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si requiere modificar el monto, se puede editarlo manualmente", indica el portal oficial de ARCA.

"La Recategorización simplificada estará disponible para los monotributistas que únicamente cuenten con puntos de venta de facturación electrónica y que tengan 12 meses completos dentro del Monotributo. El contribuyente deberá tener en cuenta los últimos 12 meses para el cálculo de las variables", añade.

monotributo.jpg Rigen las nuevas escalas y cuotas del monotributo

No obstante, hay dos posibilidades en las que los monotributistas no se encuentran obligados a cumplir con la recategorización: cuando no se modificaron los parámetros de la categoría actual o cuando se trate del inicio de actividades y no hayan transcurrido más de 6 meses calendario.

Monotributo 2025: cómo quedan los topes de facturación desde febrero

Luego de los últimos cambios y el incremento del 2,7% en ingresos brutos, es decir, el tope de facturación anual, a partir de febrero las escalas quedaron definidas de la siguiente manera:

Categoría A: $6.450.000 a $7.813.063,45;

$6.450.000 a $7.813.063,45; Categoría B : $9,45 millones a $11.447.046,44;

: $9,45 millones a $11.447.046,44; Categoría C : $13,25 millones a $16,05 millones;

: $13,25 millones a $16,05 millones; Categoría D: $16,45 millones a $19,92 millones;

$16,45 millones a $19,92 millones; Categoría E: $19,35 millones a $23,43 millones;

$19,35 millones a $23,43 millones; Categoría F : $24,25 millones a $29,37 millones;

: $24,25 millones a $29,37 millones; Categoría G: $29 millones a $35,12 millones;

$29 millones a $35,12 millones; Categoría H : $44 millones a $53.298.417,30;

: $44 millones a $53.298.417,30; Categoría I : $49,25 millones a $59,65 millones;

: $49,25 millones a $59,65 millones; Categoría J: $56,4 millones a $68,31 millones;

$56,4 millones a $68,31 millones; Categoría K: $68 millones a $82,37 millones.

monotributo-aip.png_675828847.jpg ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de fijar una nueva cuota?

¿Qué se tiene en cuenta a la hora de fijar una nueva cuota?

El valor que debe abonar cada una de las categorías está compuesto por el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. En detalle, cuánto representa cada uno de ellos con el nuevo esquema de ARCA: