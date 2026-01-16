Según fuentes de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), estos son los nuevos topes de facturación y montos a pagar en enero 2026 correspondientes a Monotributo y a Ganancias .

Monotributo y Ganancias, actualización: los nuevos topes de facturación y montos a pagar desde enero 2026

Según lo indica la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), tanto el impuesto a las Ganancias así también como el Monotributo se actualizan en enero y julio, según la inflación del semestre previo. Aquí te contamos cuáles son los nuevos topes de facturación y montos desde enero de 2026 .

Lo cierto es que si bien la ARCA aún no publicó oficialmente los nuevos valores que regirán tanto para el Impuesto a las Ganancias así como para el Monotributo , fuentes del organismo tributario señalaron que el incremento -producto de la inflación del último semestre- alcanzaría el 13,5 por ciento.

Según fuentes de la ARCA, el incremento del Monotributo establecería que la cuota mensual de la categoría más baja -A- sería de $42.093. Para los contribuyentes del impuesto a las Ganancias , el mínimo no imponible ascendería a $3.227.009 para el caso de un trabajador soltero y a $4.280.136 para alguien casado y con 2 hijos.

Cabe destacar que, si bien esta actualización rige desde el 1° de enero de 2026, los cambios en Ganancias y el Monotributo recién tendrán impacto en los bolsillos de los contribuyentes a partir de febrero de 2026.

Según estimaciones, los nuevos mínimos imponibles correspondientes al Impuesto a las Ganancias para el primer semestre de 2026 serían:

Empleados solteros sin hijos: pagarán Ganancias si su sueldo bruto mensual supera los $3 millones.

si su sueldo bruto mensual supera los $3 millones. Trabajadores casados con dos hijos: tributarán si superan los $4 millones brutos por mes.

Las categorías del Monotributo van de la “A” a la “K” y se definen, entre otros parámetros, por el monto de ingresos brutos anuales. La cuota mensual del Monotributo se calcula en función del ingreso que el monotributista perciba a lo largo de un año.

Topes de facturación anual del Monotributo

Desde febrero de 2026, los topes de facturación anual del Monotributo se ajustarán de acuerdo a la inflación del último semestre y quedarían así establecidos:

Categoría A: $10.251.560.

Categoría B: $15.000.000.

Categoría C: $21.000.000.

Categoría D: $26.140.000.

Categoría E: $30.750.000.

Categoría F: $38.530.000.

Categoría G: $46.090.000.

Categoría H: $69.930.000.

Categoría I: $78.270.000.

Categoría J: $89.640.000.

Categoría K: $108.070.000.

Las cuotas mensuales y aportes a jubilación y obra social, por su parte, se actualizarán según el mismo porcentaje, generando un impacto directo en el monto a pagar desde febrero de 2026.

Según las escalas descriptas más arriba, y a modo de ejemplo, si el límite de facturación anual de la categoría más baja (A) pasa de $8.992.597 a $10.251.560, la cuota mensual del Monotributo subirá de $ 37.086 a $42.093, mientras que si el límite para la categoría más alta (K) se elevase de $94.805.682 a $108.070, la cuota aumentará a $1.372.091 para el caso de la locación de servicios.

Cabe recordar que la ARCA habilitará el período para recategorizarse en el Monotributo entre fines de enero y comienzos de febrero, mientras que la segunda se realizará en agosto de 2026. Para esto, el contribuyente debe revisar si sus ingresos de los últimos 12 meses coinciden con su categoría actual o si debe subir o bajar de escala.