Murió la mujer que sufrió la explosión de su celular mientras lo cargaba en el auto

La víctima tenía graves quemaduras y se encontraba internada en el Instituto del Quemado.

La mujer estuvo alojada en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Días atrás se conoció un dramático episodio en el que un auto se incendió tras la explosión de un celular en pleno movimiento mientras se conectaba conectado para su carga. El incidente dejó a una mujer con graves quemaduras.

Este jueves por la mañana se confirmó que la víctima murió en las últimas horas, tras permanecer internada en estado crítico en el Instituto del Quemado en Córdoba .

La mujer, identificada como Lucía Pagani, estuvo alojada en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, ya que las graves quemaduras le provocaron una afección severa en la vía aérea, además de heridas politraumáticas.

Pagani era Magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova (Italia), magister en Comunicación y Cultura Contemporánea (CEA-FCS-UNC) y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajaba como docente de nivel medio y superior y como investigadora en Ciencias Sociales.

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Cómo fue el accidente por la explosión del celular

El hecho ocurrió en las afueras de la capital cordobesa. Según indicaron fuentes policiales, el incendio comenzó por el celular que se encontraba cargando cuando explotó dentro del Renault Sandero en el que viajaba la pareja.

Fuentes policiales revelaron que el conductor, de 43 años, se desorientó y eso lo llevó a perder el control y luego impactó contra una alcantarilla ubicada en el acceso a un establecimiento rural. Tras el choque, fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.

Si bien los peritajes técnicos todavía intentan determinar fehacientemente qué provocó el estallido, el caso encendió las alarmas, ya que la gran mayoría de los modelos de autos actuales cuentan con puertos USB y conexión permanente a dispositivos móviles.

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Por qué pueden explotar las baterías de los celulares

Las baterías de litio funcionan mediante un proceso electroquímico que permite almacenar y liberar energía. Según explicó el investigador del Conicet Arnaldo Visintin a Clarín, estos dispositivos cuentan con sistemas de seguridad destinados a controlar el voltaje y evitar fallas.

Los expertos aconsejan utilizar cargadores homologados y evitar exponer los dispositivos a altas temperaturas.

Además, recomiendan no dejar los teléfonos cargando durante períodos prolongados sin supervisión y prestar atención a señales como sobrecalentamiento, deformaciones o hinchazón de la batería.

Explotó un celular gamer y se desató un incendio: un adolescente con graves quemaduras

Un dramático accidente sufrió un adolescente de 16 años oriundo de Córdoba. La inesperada explosión de la batería de su celular gamer desató un voraz incendio. El joven terminó con el 60% de su cuerpo quemado y se encuentra internado en el Hospital Córdoba.

Benjamín había dejado apoyado el teléfono que le habían regalado sus padres hace siete meses sobre una mesa de trabajo y enchufado. Minutos después, mientras limpiaba el patio de su casa, explotó el dispositivo Nubia Neo 2 Gamer, que paradójicamente está diseñado con sistemas de refrigeración especiales para uso intensivo.

En ese marco, una chispa alcanzó un bidón de thinner que se encontraba en el lugar y provocó una rápida propagación del fuego, según consignó A24.