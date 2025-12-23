"No, mi bici no": le robaron la bicicleta a un nene en una plaza y quedó grabado

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se escuchan los desesperados gritos, en medio de un llanto desconsolado.

U n nene jugaba en una plaza de su barrio con amigos cuando fue víctima de un robo. Un delincuente le arrebató su bicicleta y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. El hecho ocurrió en una plaza del barrio Alto Alberdi en Córdoba .

Pasadas las 19.30 horas, los menores de edad se encontraban en la plaza cuando un ladrón se acercó y robó la bicicleta de uno de ellos. En el video que grabó la cámara de seguridad de una vivienda, se escuchan los gritos desesperados del nene y luego aparece el asaltante huyendo en el rodado.

Aunque en las imágenes no se ve el momento exacto del robo, si se puede escuchar el llanto desconsolado y los gritos del menor, que reflejaban la angustia que sintió en ese instante. " Nooo, nooo, mi bici, eyyy, mi bici noooo" , se escuchaba en los desesperados gritos, seguidos de un angustiante llanto.

La crudeza del audio fue lo que más impactó a quienes vieron las imágenes. Vecinos y usuarios en redes sociales manifestaron su indignación no solo por el robo, sino por el daño emocional provocado a un menor en un espacio que debería ser seguro y de recreación.

Gracias a la viralización del video, los vecinos de la zona revisaron diversas cámaras de vigilancia de la zona y se habría logrado identificar el rostro del sospechoso. El delincuente quedó filmado de frente, y esa imagen ya circula en los grupos de WhatsApp del barrio para alertar a la comunidad y colaborar con la policía.

Por el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad del menor afectado ni se confirmó si la bicicleta fue recuperada. Tampoco se informó si el delincuente fue identificado formalmente por las autoridades.

Mientras avanza la investigación, el episodio dejó una fuerte marca en el barrio y reavivó el debate sobre la seguridad en plazas y espacios público.

Encañonaron a nenes de 12 años en un cumpleaños y se robaron un auto

Tiempo atrás un violento robo ocurrió a plena luz del día, a la salida de una piyamada. Lo que debía ser el final feliz de un cumpleaños infantil se convirtió en una pesadilla, cuando un grupo de chicos de 12 años fue apuntado con armas por delincuentes que robaron un auto a plena luz del día.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando el padre de uno de los menores que estaba en el festejo estacionó para buscar a su hijo y también unos instrumentos musicales de su banda. En aquel momento, fue sorprendido por ladrones que bajaron de una camioneta que estaba estacionada enfrente.

Los delincuentes les apuntaron con armas a todo el grupo de chicos que participaban del festejo en una casa de Bernal, provincia de Buenos Aires. "Les apuntaron con armas a todo el grupito de adolescentes", contó el movilero de TN desde el lugar.

"Estábamos en una mañana de domingo tranquilos. Vimos el auto de enfrente y entendimos que venían a retirar una torta de una vecina. Cuando el propietario del auto destraba para subir al nene y las guitarras, salen los delincuentes", reveló Constanza, madre responsable del festejo.