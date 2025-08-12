Video: encañonaron a nenes de 12 años en un cumpleaños y se robaron un auto

El violento robo -que quedó grabado por las cámaras de seguridad - ocurrió a plena luz del día, cuando terminaba una piyamada. El relato de una de las mamás.

Un violento robo ocurrió a plena luz del día , a la salida de una piyamada . Lo que debía ser el final feliz de un cumpleaños infantil se convirtió en una pesadilla, cuando un grupo de chicos de 12 años fue apuntado con armas por delincuentes que robaron un auto a plena luz del día.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando el padre de uno de los menores que estaba en el festejo estacionó para buscar a su hijo y también unos instrumentos musicales de su banda. En aquel momento, fue sorprendido por ladrones que bajaron de una camioneta que estaba estacionada enfrente.

Los delincuentes les apuntaron con armas a todo el grupo de chicos que participaban del festejo en una casa de Bernal, provincia de Buenos Aires. "Les apuntaron con armas a todo el grupito de adolescentes", contó el movilero de TN desde el lugar.

"No hubo violencia física"

Pese a la gravedad, no se registraron agresiones físicas ni resistencia por parte de los chicos o adultos presentes, según reveló TN. Constanza, la mamá a cargo del festejo de cumpleaños, relató a los medios de prensa los momentos de terror que vivieron los menores, a quienes apuntaron con armas de fuego.

"Estábamos en una mañana de domingo tranquilos. Vimos el auto de enfrente y entendimos que venían a retirar una torta de una vecina. Cuando el propietario del auto destraba para subir al nene y las guitarras, salen los delincuentes", afirmó.

"No hubo violencia física, es lo que hay que agradecer. Tampoco nadie opuso resistencia. El nene ya se había llegado a subir, lo que hace la mamá es sacarlo". "No hubo violencia física, es lo que hay que agradecer. Tampoco nadie opuso resistencia. El nene ya se había llegado a subir, lo que hace la mamá es sacarlo".

Tras formalizar la denuncia por el robo del auto, a pocas cuadras del lugar del hecho se logró dar con la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes, no así con el vehículo que le fuera sustraído a la víctima, mientras continúan las investigaciones del caso.

Tres menores robaron un auto y lo chocaron contra una casa

Otro episodio de violencia se vivió en este caso en Villa Soldati, uno de los barrios que son parte de la Comuna 8, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la madrugada de este martes, la Policía protagonizó una inédita persecución que terminó con un fuerte choque y el incendio del vehículo. El auto fue robado por tres menores, quienes terminaron detenidos.

En momentos que los delincuentes escapaban a gran velocidad, perdieron el control del vehículo y terminaron chocando contra una vivienda ubicada en una esquina. Como consecuencia del fuerte impacto se originó un incendio que debió ser extinguido con la intervención de los bomberos.

Todo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati. Allí, los ocupantes del vehículo, de 15, 16 y 17 años, salieron rápidamente del Citroën C3 Picasso cuando empezó el fuego. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con politraumatismos leves y consigna policial.

La persecución comenzó luego de que efectivos policiales detectaran que el vehículo hacía maniobras raras y circulaba a contramano en las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en la zona del sur de Flores. Ante el pedido de detención que realizó la Policía, el conductor aceleró y emprendió la fuga.