Pánico en el Tren Roca: un hombre tomó de rehén a una pasajera y amenazó con detonar una granada

Ocurrió en la estación Temperley, la formación fue evacuada y la policía desplegó un fuerte operativo de seguridad en el lugar.

Momentos de tensión se vivieron en una formación del Tren Roca por el violento accionar de un hombre armado.

Una escena de máxima tensión se vivió este lunes por la tarde en la estación Temperley , cuando un hombre armado irrumpió en una formación del Tren Roca y tomó de rehén durante una hora a una pasajera , además amenazó con detonar una bomba.

Tras el accionar de la Policía Federal, finalmente fue reducido y detenido, ahora se encuentra a disposición de la Justicia.

Todo comenzó pasadas las 15 horas, allí, el hombre, comenzó a amenazar a una mujer que estaba en la formación y mostró que llevaba un arma de fuego , lo que obligó a la evacuación inmediata.

Ante esa situación, se desplegó un fuerte operativo coordinado entre personal de la Policía Federal Argentina, policía bonaerense y personal de Trenes Argentinos para liberar a la pasajera.

Ocurrió pasadas las 15 en la estación Temperley. La formación fue evacuada y la policía desplegó un fuerte operativo en el lugar.

Luego de que la mujer fuera puesta a resguardo, el atacante amenazó con detonar una granada que llevaba y continuó atrincherado varios minutos mientras negociaba con los efectivos.

Finalmente, cerca de las 16.20, el hombre entregó el arma y la granada, y quedó detenido. Fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años.

“La situación se encuentra dominada, siendo el hombre reducido, quien no presentaría lesiones visibles”, precisaron fuentes de la PFA.

De acuerdo a lo que informaron, le incautaron un revólver calibre 22 y una granada de mano. En el lugar estuvieron presentes peritos de la PFA y peritos explosivos de Lanús.

“Luego de la inspección, se determinó que se trataría de una granada FMK2 la cual se encuentra desactivada, sin tren de fuego”, explicaron a este medio.

Los servicios de los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley estuvieron interrumpidos una hora debido al violento episodio, pero ya se reanudaron y funcionan con normalidad.

Así descarriló el tren Sarmiento

Un grave accidente ferroviario ocurrido en diciembre de 2026 volvió a poner bajo la lupa la seguridad en el sistema de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Una formación de la línea Sarmiento descarriló a la altura de la estación Liniers y provocó momentos de tensión entre los pasajeros, varios de los cuales resultaron heridos.

Tras el descalce, los pasajeros debieron evacuar la formación por sus propios medios y caminar por las vías para alejarse de la zona.

descarrilamiento del tren sarmiento

El accidente dejó un saldo de 20 personas heridas, de las cuales nueve fueron trasladadas a centros de salud con lesiones de mediana complejidad. Según informaron fuentes oficiales, no se registraron víctimas fatales.

Horas después, se difundió un video captado por una cámara de seguridad que muestra el momento exacto en que la formación se sale de las vías. En las imágenes se observa cómo los últimos vagones se desestabilizan y se arrastran por más de 300 metros, mientras una joven que acababa de cruzar las vías presencia la escena con incredulidad.

Desde Trenes Argentinos indicaron que la formación, que cubría el trayecto Moreno–Once, logró frenar a tiempo conforme a los protocolos de seguridad, lo que habría evitado consecuencias mayores. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre el estado del sistema ferroviario y los controles operativos en una de las líneas más utilizadas del país.