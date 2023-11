captura (1).jpg La imagen original, antes del papelón difundido por Javier Milei.

Con una rápida comprobación, los usuarios de redes detectaron que la imagen compartida por Milei fue subida el 14 de noviembre por la cuenta de Instagram @orgullocba, que pertenece a la Comisión Oficial de la Marcha del Orgullo de Córdoba. Apenas se confirmó la fake news, explotaron los comentarios con sorna, haciendo referencia también a la postura que LLA ha mantenido en medios respecto al colectivo LGBTQIA+, teniendo incluso en su partido a figuras como Agustín Laje.

A eso hay que sumarle las fotos del acto que subieron diferentes vecinos aledaños a la zona de concentración, donde se podía observar que la columna de gente ocupaba (con suerte) una cuadra.

La molestia del colectivo LGBTQIA+ por el papelón de Javier Milei

¿Cuál fue el reproche? Que el "liberalismo" planteado por Milei es, en realidad, un conservadurismo maquillado. Es que en más de una oportunidad, han tenido dichos discriminatorios desde LLA. Basta recordar que días atrás, en una charla con Jaime Bayly, Milei comparó el matrimonio igualitario con tener relaciones con un elefante.

"¿Qué me importa a mí? [...] Si vos querés estar con un elefante... Si tenés el consentimiento del elefante, es tu problema y del elefante. No me opongo a que dos personas del mismo sexo se casen", expresó, antes de agregar que "para mí, el matrimonio es un contrato. Puede ser de dos partes, tres partes o 50 si uno quiere", deslizó en aquella oportunidad.

A eso se suma la lamentable declaración de la diputada electa por LLA y eventual canciller, Diana Mondino, que en charla con Novaresio afirmó que "como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección. Listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos".

¿Hay más? Sí, hay más. Meses atrás, Victoria Villarruel declaró abiertamente que no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. "Para mí, determinados derechos ya estaban garantizados en la Unión Civil. Llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver con lo religioso…", expresó en aquella oportunidad.