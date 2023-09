Para el Presidente, las ideas de La Libertad Avanza son "atrocidades"

"Me preocupa muchísimo que tengamos un momento electoral donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo nacional; me parece tremendo. Niegan la atrocidad de la dictadura, vuelven a instalar la teoría de los dos demonios. Esto sólo los hace más atroces" , sostuvo el Presidente.

En ese marco, el mandatario dijo que "los que niegan la dictadura, los desaparecidos, los exilios, las torturas, también lo quieren hacer con la ciencia argentina porque le tienen miedo al pensamiento". "No no hay que dejarlos pasar", completó.

En ese marco, el mandatario dijo que "los que niegan la dictadura, los desaparecidos, los exilios, las torturas, también lo quieren hacer con la ciencia argentina porque le tienen miedo al pensamiento". "No no hay que dejarlos pasar", completó.

En ese sentido, afirmó: "En este año en que cumplimos 40 años de democracia, algo que nos costó mucho y no nos salió todo lo bien que queríamos, pero avanzamos en muchas cosas, nuestro deber es hacer que esto no terminé acá", dijo el jefe de Estado en su discurso.

"No debe permitirse nunca más que alguien sea avasallado por el hecho de pensar, de investigar, eso nunca más en la Argentina", postuló.

Del acto participaron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la presidenta del Conicet, Ana Franchi; Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del organismo, Roberto Rivarola, y las integrantes de la Comisión de la Memoria del Conicet, María Josefina Lamaisón y Fabiana Bekerman, y Cecilia D Alessio, investigadora e hija de Enrique D Alessio, exonerado por la Junta Militar.

Los legajos reparados y/o reconstruidos fueron recibidos por familiares y/o allegados/as de Eduardo Alfredo Pasquini, Héctor Saraceno, María del Carmen Sabino, Antonio Anselmo Misetich, Arturo Miguel Rosés, Luis Ángel Dadone Hansen y Horacio Alberto Giusti.

Además durante el acto, se colocaron placas con sus respectivos nombres en la explanada del Polo Científico Tecnológico y se reconoció a integrantes del Conicet dados de baja por la Junta Militar.

Asimismo, se presentó el libro "El Conicet en dictadura. Efectos del terrorismo de Estado en la ciencia argentina y formas de reparación", y se inauguró la muestra “Ciencia es soberanía: un recorrido por los 65 años" del organismo, producida por la Dirección de Relaciones Institucionales del Consejo.