Paritaria nacional docente: del "no existe" a la convocatoria en "los próximos días"

Así lo hicieron trascender fuentes de la cartera en las últimas horas. En los días previos, el vocero presidencial, Manuel Adorni , había dicho que la paritaria nacional docente "no existe" porque los sueldos de los maestros los pagan los gobiernos provinciales , aunque señaló que se estaba evaluando una convocatoria.

De esta forma se busca destrabar la situación del inicio del ciclo lectivo, que sin una convocatoria hubiera ido derecho al no comienzo de las clases en tiempo y forma, tal como habían adelantado los sindicatos.

La paritaria nacional docente se encarga de fijar previamente el piso mínimo de los sueldos del sector que luego negociarán las Provincias con los gremios.

La última se había realizado en septiembre cuando se dispuso que el salario mínimo docente quedara en 250 mil pesos en diciembre para jornada simple y sin antigüedad. El tema es que la inflación acumulada desde diciembre fue de 51,4% por lo que esos salarios quedaron muy atrás.

En este marco, la gestión de Javier Milei decidió suspender los aportes nacionales al salario docente: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial.

¿De qué se tratan los fondos para docentes?

El primero representa un porcentaje del salario que cobran, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. El segundo, en cambio, solo lo cobran las provincias de menores recursos.

Aula clases docentes.jpg La paritaria nacional docente será fundamental para el inicio de clases.

"No hay aumentos desde noviembre, creció la inflación, los alquileres, hay tarifazos, aumentos de transportes. El gobierno nacional debe enviar los fondos a las provincias y convocar en forma urgente a la paritaria nacional docente", había advertido CTERA en un comunicado.

La mayoría de las provincias tiene previsto el inicio de las clases para el lunes 26 de este mes, aunque hay otro grupo que las fijó para el 4 de marzo.

Qué había dicho Adorni sobre las paritarias

El pasado miércoles, durante su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni indicó que "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque "considera que hoy no tiene existencia, no existen".

"Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto", respondió Adorni cuando fue consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente, reclamada desde Ctera.

El vocero del presidente Javier Milei indicó que "cada jurisdicción" del país "es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores" porque "los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires".

Al respecto, entonces, consideró que "la paritaria docente nacional no es tal, no existe", aunque se trata de una negociación que "es relevante" para el Gobierno, y afirmó: "Los salarios dependen de los gobernadores".