Patricia Bullrich está convencida de que Massa "es un mito"

Después de la publicación de los supuestos audios de Carlos Melconian , el equipo de Juntos por el Cambio se dio cuenta de que estaban viviendo un buen momento y que no eran una amenaza para el partido obrero. Al parecer, el kirchnerismo teme no llegar a la segunda vuelta, según los últimos números que le informaron a Sergio Massa.

Patricia Bullrich..jpg Patricia Bullrich se muestra optimista

Patricia Bullrich cree que ha mantenido casi en su totalidad el apoyo que Mauricio Macri tenía y que el oficialismo no ha sumado un solo voto desde las PASO. Su argumento se basa en el aumento de los precios de la vestimenta y el calzado en septiembre (casi 16%), de las bebidas no alcohólicas (14.3%), y lo más alarmante, de los alimentos regulados (8%), lo que genera pesimismo en la población cuando se descongelen en enero. Ni el Gobierno tiene confianza en la economía, ya que el Banco Central pronostica un aumento del costo de vida del 197% en los próximos doce meses. No obstante, incluso si Sergio Massa gana, Miguel Pesce no durará mucho en su cargo.

Puntos débiles del oficialismo

Un importante estratega de la campaña de Juntos por el Cambio opina que Milei es una amenaza, pero están seguros de que serán el próximo Gobierno. Además, creen que la campaña de Sergio Massa ha fracasado debido a la incapacidad del Gobierno de presentar un equipo sólido. La figura de Cristina Kirchner ha quedado en un segundo plano después de las PASO, y nadie la menciona. Su estrategia de mantenerse al margen ha funcionado: finge no tener conocimiento de ciertos temas y reza para que su electorado no se sienta decepcionado.

Dentro del equipo de Juntos por el Cambio, hay un destello de esperanza en los cambios de discurso del candidato liberal. La dolarización se considera para un futuro lejano, los vouchers en educación se posponen para un segundo período hipotético sin haber comenzado el primero, y las relaciones internacionales cambian a medida que lo hacen los números económicos. Sin embargo, estos cambios pueden no ser bien recibidos por los votantes que apoyaron a un candidato que llegó para desafiar el sistema, no para acomodarlo.