Patricia Bullrich: “Larreta representa ideas que ya perdieron”

"Él representó ideas que perdieron en las PASO; ¿quiere seguir insistiendo con esas ideas? Que insista. Es lógico, él nunca pensó lo que nosotros pensamos. Cuando ganamos la interna muchos siguieron como si no hubiera pasado nada”, señaló la ex candidata en declaraciones a la prensa previo a disertar en el encuentro titulado “¿Qué significa ‘Libertad para el Cambio’?”.

El evento se realizó en una pequeña sala del segundo piso del edificio Decó Recoleta, ubicado en Guido 1999, en la ciudad de Buenos Aires, y contó con la asistencia de unas 50 personas. Allí, la exfuncionaria nacional comandó un breve discurso en el que argumentó los motivos de su respaldo al postulante libertario.

“Consideramos este momento de la historia como un momento bisagra”, remarcó la presidenta del PRO, quien indicó que se trata de elegir entre “continuar con un modelo populista decadente” o “el cambio”. A su vez, pidió “combatir con toda la fuerza al populismo”.

La titular del frente fundado por Mauricio Macri evaluó que tuvo una “reflexión rápida” luego de que JxC quedara afuera del balotaje y que, pese a sus fuertes cruces con Milei, decidió que “no podía poner en el mismo lugar al kirchnerismo corrupto y a quien representaba el cambio”.

Sobre las elecciones del 19 de noviembre, la exministra de Seguridad advirtió que “hay dos elementos claves” como “el fin de semana largo y la fiscalización”. “El 70% de la gente que se iría este fin de semana votaría por el cambio y solo el 30% por Massa. Hay que convencer a la gente que suspenda su viaje y se quede a votar”, expresó Bullrich.

Prat Gay criticó a Mauricio Macri

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay consideró un “error” que el ex presidente Mauricio Macri haya acordado un “apoyo sin condiciones” al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. A su vez, recordó que Juntos por el Cambio (JxC) se opuso “toda la campaña” a esa plataforma y dijo que el candidato de ultraderecha es “un salto al vacío” por lo que le “costaría muchísimo votarlo”. “Mauricio le dijo a Milei `tenés un cheque en blanco’. No podés comprometerte”, aseguró el ex funcionario en una entrevista.