Patricia Bullrich: “Milei sufre de inestabilidad emocional”

En un extenso posteo por la red X (antes Twitter), la exministra de Seguridad no tuvo reparos en despotricar contra el libertario.“Necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro. Hasta hace poco tiempo él hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo, pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí”, expresó la expresidenta del PRO.