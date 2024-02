Patricia Bullrich a Torres: "¡Pará! ¿Estamos todos locos?"

Al ser consultada sobre la disputa entre Ignacio Torres y la Casa Rosada, Bullrich reveló que el gobernador de Chubut la visitó antes de amenazar con interrumpir el suministro de petróleo: “Me vino a ver, me contó lo de la deuda; me parece que discutir con el Gobierno Nacional un refinanciamiento es una cosa razonable y lógica, después dijo que si no mandaban la plata iba a cortar el petróleo. Le dije ‘pará, estamos todos locos?, eso hasta ahí no se puede llegar’. Pensé que lo decía medio en chiste, como que no era una cosa seria”.