Pidieron suspender la venta y uso de un popular aceite de oliva: qué detectaron

La medida fue confirmada por la ANMAT. Alertaron que se trata de es potencialmente peligroso para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) decidió suspender la producción, fraccionamiento y comercialización del aceite de oliva virgen extra de primera prensada, tras detecta r inconsistencias graves en el rotulado y la veracidad de sus registros oficiales.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 5434/2025 en el Boletín Oficial. En el texto, el organismo detalló que "no cumpliría con la normativa alimentaria vigente". A su vez, revelaron que el aceite carece de registros de establecimiento y de producto.

Según indicó la ANMAT, se trata del aceite de oliva marca Mito Andino , con contenido neto de 1 litro y registros RNPA 025-13032729 y RNE 13005521. Se detectó que los envases mostraban un registro falso perteneciente a otro producto, i ncumpliendo los requisitos legales de identificación.

La medida que tomó la ANMAT

Estos datos que se detectaron son esenciales para asegurar la trazabilidad y la legalidad del alimento, no cumplían con las normativas del Código Alimentario Argentino. Ante esta situación, el organismo sanitario resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto falsamente rotulado "en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento".

Además, ANMAT indicó que cualquier alimento que exhiba el RNE N° 13005521 en su rotulado debe ser retirado de manera inmediata.

La falta de registros válidos y un rotulado engañoso impiden verificar el origen y las condiciones de producción, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria del consumidor. La trazabilidad es clave para garantizar la calidad, la inocuidad y la identificación clara del producto.

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas. Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

ANMAT prohibió una reconocida marca por una salsa de tomate con gusanos

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) también emitió una advertencia a los consumidores, ante el hallazgo de gusanos en una reconocida marca de tomate triturado.

Se trata de una advertencia preventiva para evitar riesgos y facilitar la investigación del caso en envases de tomate triturado de la marca Marolio. "Con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. que podrían encontrarse en el producto", según informaron en un comunicado.

El producto por el que se emite la alerta es: "Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza".

Por otro lado, este lunes también se prohibió la venta de un falso medicamento contra la diabetes. Según establece la denuncia, se vendía en presentación oral cuando este tipo es inexistente.