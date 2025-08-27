Polémica por el Mundial 2026: ¿Ya no se podrá ver a la Selección Argentina en la TV Pública?

Los partidos de "La Scaloneta" podrían quedar afuera de la pantalla estatal, algo que no ocurre desde 1978. Cuál es la medida que analiza el Gobierno.

Sin dudas, a mediados de julio del 2026 se llevará a cabo uno de los eventos más importantes para los amantes del fútbol y principalmente para los argentinos, fanáticos de la Scaloneta. Pero en las últimas horas se comenzó a difundir una información que preocupa a muchos.

La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 podría quedar afuera de la pantalla estatal, algo que no ocurre desde el año 1978, es que el Gobierno Nacional evalúa no comprar los derechos televisivos de la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

La medida se enmarca en la estrategia de reducción del gasto público impulsada por la gestión de Javier Milei , que busca redefinir el rol de los medios estatales. El futuro de la transmisión de los partidos de la selección por la TV Pública está en discusión y genera incertidumbre entre los hinchas.

La intervención en Radio y Televisión Argentina y en Contenidos Artísticos e Informativos SAU marcó el inicio de una reestructuración profunda. Con Carlos Curci a la cabeza, el plan oficial apunta a achicar la inversión y reordenar las áreas internas.

Argentina-Mundial.-Portada.jpg Por primera vez desde 1978, la Selección Argentina podría jugar un Mundial sin aparecer en la TV Pública.

El Ejecutivo no oculta que su objetivo de fondo es privatizar los medios públicos, o en su defecto, avanzar hacia cierres parciales. Para concretar cualquiera de esas alternativas, La Libertad Avanza necesita superar obstáculos legislativos y fortalecer su representación en el Congreso tras las elecciones del 26 de octubre.

Mientras tanto, el Mundial aparece como un terreno sensible. La falta de transmisión por la pantalla estatal abriría un escenario inédito y polémico en un país donde el fútbol forma parte de la identidad cultural.

El antecedente: Telefe y la Selección

Durante 2024 y 2025, el canal Telefe adquirió los derechos para emitir los partidos de la Selección Argentina. Allí se transmitieron la Copa América, los encuentros de las eliminatorias y varios amistosos internacionales.

Este antecedente muestra la voluntad del Gobierno de apartarse de la transmisión directa de eventos deportivos masivos. La decisión ahora es más trascendente porque se trata del Mundial, un certamen seguido por millones de personas en todo el país.

Los funcionarios responsables mantienen reuniones para definir si se avanzará o no con la compra. El punto central es el costo de los derechos televisivos, que la FIFA comercializa mediante licitaciones y ventas regionales, ya sea de manera directa o a través de intermediarios.

Qué opciones están sobre la mesa

La FIFA divide la comercialización en varias categorías. El Gobierno podría optar por adquirir solo algunos de estos derechos o directamente renunciar a todos. Entre las alternativas figuran:

Partidos completos en vivo , transmitidos por televisión tradicional.

Derechos de radiodifusión independiente , limitados a cobertura sonora y comentarios.

Clips y resúmenes , con autorización para compartir fragmentos en TV, plataformas digitales y redes sociales.

Derechos digitales, que permiten streaming y contenido bajo demanda.

La definición oficial marcará un punto de inflexión en la política de medios. Si se confirma la decisión de no comprar, la Selección podría disputar la Copa del Mundo sin que sus partidos se vean en la TV Pública, un hecho que no ocurre desde la dictadura militar en 1978.

En un país donde el fútbol es un factor de unión social, la posibilidad de que los argentinos no puedan ver a su selección por la pantalla estatal despierta debate. La pelota está ahora en el campo del Gobierno, que deberá decidir entre ajustar las cuentas o garantizar la transmisión gratuita de un evento histórico.