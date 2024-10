Polémica por un libro "pornográfico" en una escuela de Mendoza: echaron al docente

“Saco su p*** por encima del bóxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Le bajé el bóxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios mientras la p*** jugaba en mi boca y se iba hundiendo. Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él”, describe el libro de la autora Dolores Reyes.