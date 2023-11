Preocupación por la salud del Papa Francisco: "No estoy bien"

El Papa no pudo leer un discurso durante un encuentro con rabinos europeos y explicó: "Disculpen, no estoy bien de salud".

Este domingo, el Papa Francisco mantuvo un encuentro con rabinos europeos para dialogar sobre la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente, tras el ataque de Hamas a Israe l. Durante la reunión, el Sumo Pontífice no puedo leer su discurso y causó preocupación por su estado de salud , al pedir disculpas y afirmar que "no estoy bien" .

El Papa Francisco explicó, con voz cansada, que no se encuentra bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos: “Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dárselo y que ustedes lo lleven”.