Preocupante: cada vez son más los que faltan a votar

elecciones Santa Fe Preocupante ausentismo

En las elecciones generales de 2019, cuando la participación electoral aumentó más de 4 puntos respecto a las PASO del mismo año, el candidato Mauricio Macri redujo la distancia con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, a solo 8 puntos. De manera similar, en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos se benefició cuando la participación aumentó más de 5 puntos entre las PASO y las elecciones generales de 2021, logrando reducir la diferencia a su mínimo histórico (39,81% a 38,53%).

"Es difícil de detectar. Las elecciones presidenciales tienen un porcentaje de participación más alto que las legislativas, aunque lo que hemos visto podría ser un anticipo", sostiene Nejamkis al ser consultado sobre la posibilidad de un aumento en la abstención electoral. Salvo en Mendoza, Chaco y Santa Fe, donde solo se han llevado a cabo las primarias hasta ahora, en 13 provincias las elecciones de este año han definido al futuro gobernador (y en Corrientes se votó para renovar la Legislatura).

Alternancia y descontento

Según los encuestadores, la disminución en la cantidad de ciudadanos que acuden a las urnas es un indicador de un malestar generalizado. "Es un síntoma del descontento. Existe una falta de representación y conexión entre los candidatos y la gente. El electorado se siente alejado de una clase política que toma decisiones de manera corporativa", afirma Cristian Buttie, de CB Consultores.

"La combinación de malas gestiones, en referencia al período de Juntos por el Cambio (2015-2019) y la actual del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, la crisis económica y el estrés pospandemia, no hace más que generar enojo en un segmento del electorado y provocar apatía, reforzando la idea de que votar no sirve para nada", agrega Guido Moscoso de la consultora Opinaia.

El jueves, en un mensaje que oscilaba entre el mea culpa y la seducción, Massa instó a sus seguidores: "Vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron, díganles que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas y que tenemos la valentía de enfrentar lo que viene porque es con la unión de los argentinos". Fue en Merlo, en un acto compartido con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Existen segmentos del peronismo que no votan otra cosa que no sea el peronismo. No votan en contra, pero tampoco van a votar", explica Nejamkis. "Este votante puede ser movilizado por razones de temor. Un votante peronista podría ser movilizado si Patricia Bullrich se impone en las primarias de Juntos. Sin embargo, esto no significa que Massa tenga suficiente apoyo para ganarle", plantea.

Esta creciente apatía electoral se agrava si se añade el número de electores que optaron por votar en blanco o cuyos votos fueron anulados. El 31,36% de ausentismo se acerca al 37% cuando se suma el voto de personas que sí acudieron a las urnas, pero no expresaron preferencia por ninguna opción en el menú electoral.