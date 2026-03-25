Privatización de Intercargo: cómo será el proceso de venta de la empresa pública

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en las próximas horas se darán a conocer las condiciones para la venta de las acciones de la operadora estatal.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que el Gobierno avanzará en las próximas horas con la presentación de las condiciones para privatizar Intercargo , la compañía de servicios de rampa que opera en los aeropuertos argentinos. La medida apunta a desprenderse de una empresa pública deficitaria y, al mismo tiempo, sumar dólares mediante la venta de sus acciones.

“Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo , la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país”, informó Caputo a través de su cuenta oficial de la red X.

Según el funcionario nacional, se trata de “un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial, que ya incluyó importantes medidas como la desregulación del mercado aerocomercial y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país, para generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.

De acuerdo con lo informado por Infobae, la privatización se realizará con la empresa en funcionamiento, lo que implica la transferencia total de la compañía, la desvinculación completa del Estado Nacional como accionista y la continuidad de la firma como operadora, manteniendo sus contratos, licencias y operaciones en los aeropuertos donde actualmente presta servicios.

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“Reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, dijo Caputo.

Apertura del sector aerocomercial

El proceso de liberalización del sector comenzó a mediados de 2024, tras la reforma del Código Aeronáutico y la implementación de la desregulación del mercado. Uno de los principales ejes fue el segmento de servicios de rampa, considerado clave para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos.

Estas tareas incluyen la asistencia en tierra a las aeronaves, el soporte durante despegues y aterrizajes, la manipulación de equipaje, el traslado de cargas y la provisión de equipos de embarque y desembarque. Actualmente, Intercargo concentra la mayor parte de estas actividades y depende del Ministerio de Economía.

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La empresa presta servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales y mantiene una presencia dominante en Aeroparque, donde incluso compañías que cuentan con su propio sistema de asistencia dependen en gran medida de su infraestructura.

La apertura de este segmento estuvo contemplada en la agenda oficial para fomentar la competencia, mientras se analizaba el futuro de la empresa estatal. En marzo del año pasado, el Poder Ejecutivo habilitó la venta completa de la compañía a través de una licitación pública nacional e internacional, en línea con la política de reducir la participación del Estado en empresas de servicios.

Aportes estatales y plan de venta

Entre 2020 y 2023, Intercargo recibió $6.700 millones en aportes del Estado para sostener su funcionamiento y garantizar los niveles de calidad y seguridad exigidos en el sector aerocomercial. A comienzos de 2024, estos apoyos financieros se interrumpieron como parte de las medidas de ajuste fiscal impulsadas por el Gobierno.

Ante la falta de inversiones para modernizar la compañía, el Ejecutivo consideró que su operación bajo administración estatal resultaba inviable y avanzó con el plan de privatización. La intención original era concretar la venta antes de finalizar 2025, aunque el proceso se demoró más de lo previsto.

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Fuentes del sector indicaron que el ministro Luis Caputo estimaba recaudar alrededor de USD 30 millones por la operación, una cifra que todavía no se ha concretado.

Nuevos competidores en el mercado

En paralelo al proceso de privatización, el Gobierno habilitó la entrada de nuevas empresas al mercado de asistencia en tierra. La normativa vigente permite que cada aerolínea elija su prestador de servicios de rampa o gestione estas tareas de manera directa.

Actualmente, hay 11 compañías autorizadas para operar en el país: American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina y Crossracer Ramp.

Entre ellas, Swissport —de origen suizo— y la filial local de MNZS —de capitales británicos— ya contaban con experiencia previa en la Argentina. Otras firmas, como Jet Handling FBO y Global Protection Service, se especializan en nichos como vuelos privados o de carga, mientras que el resto aún no ha iniciado operaciones regulares en los aeropuertos del país.

La apertura del mercado y la privatización de Intercargo forman parte del esquema de reorganización del sector aerocomercial impulsado por el Gobierno, que busca ampliar la competencia y redefinir el rol del Estado en los servicios aeroportuarios.