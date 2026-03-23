Luis Caputo cree que hay una "operación" en contra de la política económica del Gobierno

Algunas encuestas advierten que crece la desconfianza en el programa de Javier Milei, pero el ministro considera que hay un complot entre periodistas y empresarios.

El equipo económico del Gobierno Nacional ha reaccionado en las últimas horas en contra de las encuestas de opinión que marcan una caída del humor social muy marcada a partir de febrero, cuando se aprobó la reforma laboral, en medio de la crisis por el cierre de la empresa de neumáticos FATE, que dejó a más de 100 empleados en la calle.

A la cabeza está el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asegura que la publicación de relevamientos de opinión que marcan una caída de la confianza en el programa económico es en realidad una operación orquestada por periodistas y empresas.

En un reciente posteo en la red social X, el jefe del Palacio de Hacienda señaló que "la semana pasada me lo reconoció un periodista muy importante: es una operación Toto, sí, pero ustedes se la ganaron porque tienen a todo el periodismo y a algunos empresarios importantes en contra, ya sea por plata o por maltrato personal. Tienen que ser más inteligentes’. Sincericidio brutal. Cómo lidiar contra los expertos en operaciones? Creemos que la solución no es “transar”, lo que se ha convertido en un culto en nuestro país”.

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“Creemos que la solución es seguir ordenando la economía, para que los datos expongan su narrativa. Es un proceso más largo y mucho menos sencillo que el otro, pero es el que más le conviene a los argentinos”, señaló Caputo.

Desde el riñón del equipo Martín Vauthier, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), salió a responder con datos de las cuentas nacionales del año pasado, donde se señala que el consumo privado está en los niveles más altos de los últimos 8 años. El dato se puede leer como algo positivo o también como algo negativo: el consumo está estancado hace 8 años.

Pero más allá de ello, se denota que el Gobierno reacciona ante la coincidencia de ciertos datos que afectan el relato oficialista. Para la Casa Rosada el público argentino sigue respaldando el programa económico. Lo demás serían operaciones que tendrían la finalidad de mellar la credibilidad de los ciudadanos en el programa de gobierno ultraliberal.

Cuestionamientos al corazón del modelo

De acuerdo con un trabajo realizado por la consultora QSocial en febrero, el 45% de los encuestados considera que el gobierno de Milei "debería priorizar el bienestar social aunque aumente el déficit", mientras que aquellos que dicen que se debe "priorizar el equilibro fiscal aunque incremente el malestar social" representa al 32% de las voluntades. Un 24% todavía se mantiene en la duda.

Se trata de uno de los primeros trabajos sobre humor social que revela que el público está empezando a asociar la caída de su situación personal con el programa del gobierno. Es de señalar que hasta ahora el oficialismo ha salido de los atolladeros de este tipo echando la culpa al kirchnerismo.

Pero ahora, los relevamientos de opinión empiezan a mostrar que la población está responsabilizando a Milei de sus penares.

Baja de tasas de interés

Aunque públicamente el gobierno sale a dar una batalla discursiva, en el plano de las decisiones actúa dando credibilidad a las encuestas. Desde el Banco Central se está procurando bajar la tasas de interés a un piso del 20%, con la idea de recuperar actividad.

Según Quantum Finanzas, la tasa de las operaciones de rueda simultánea —uno de los principales instrumentos de referencia del Banco Central— se ubica en torno al 18/20% nominal anual, por debajo del 24,5% promedio de febrero y muy lejos del 32,9% registrado en enero.