Prohibieron varias marcas de cosméticos infantiles: la alerta de la ANMAT

El organismo dispuso la prohibición de la venta y el uso de varios productos en todo el país. Qué detectaron.

Los controles de la ANMAT identificaron productos cosméticos y farmacéuticos sin inscripción oficial, lo que motivó su retiro preventivo del mercado en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso la prohibición de una serie de productos cosméticos y farmacéuticos tras detectar irregularidades en su registro sanitario y en su trazabilidad.

Según informó el organismo, los productos involucrados no cuentan con inscripción sanitaria ni con documentación que permita verificar su origen, su composición o las condiciones en las que fueron elaborados. Esta situación impide garantizar su seguridad para el consumo o uso humano.

La medida se oficializó mediante distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanza cosméticos infantiles, tratamientos capilares y comprimidos utilizados contra el mal de altura .

Según detalló la ANMAT, la decisión se tomó en base a tareas de fiscalización realizadas en comercios y farmacias del país. En varios casos se constató la venta de productos sin registro ante la autoridad sanitaria, lo que constituye una infracción a la legislación vigente y representa un riesgo potencial para la salud pública.

Cosméticos infantiles bajo observación sanitaria

La primera de las medidas corresponde a la disposición 1388/2026, que ordena la suspensión del uso, comercialización, distribución y publicidad de distintos cosméticos dirigidos al público infantil. Entre los productos alcanzados figuran brillos labiales y bálsamos identificados bajo las marcas MISS BEETY, POLA AYIR, MAGIC, HOLD MORNING y MAGIC YOUR LIFE.

balsamos anmat

Las inspecciones realizadas por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal detectaron la presencia de estos artículos en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras consultar la base de datos oficial del organismo, los fiscalizadores comprobaron que no existía ningún registro sanitario asociado a esos productos.

La normativa argentina exige que todo cosmético comercializado en el país cuente con inscripción ante la autoridad competente. La Ley N.º 16.463, junto con la Resolución 155/98 del ex Ministerio de Salud y Acción Social, establece que ningún producto puede circular si no se encuentra debidamente habilitado.

En este caso, la ausencia de registro impide conocer el origen de los productos, los ingredientes utilizados y las condiciones de fabricación. Tampoco resulta posible verificar si las sustancias presentes en su formulación son aptas para el uso humano, lo que llevó al organismo a ordenar su retiro preventivo del mercado.

Comprimidos para el mal de altura sin autorización

Otra de las decisiones adoptadas por ANMAT se vincula con el medicamento PUNACAP comprimidos recubiertos para el mal de altura (sorojchi). A través de la disposición 1389/2026, el organismo prohibió el uso, la distribución y la comercialización del producto en todo el territorio nacional.

La medida surgió tras una inspección realizada en la farmacia General Belgrano SRL, ubicada en Tilcara, provincia de Jujuy. Durante el control sanitario se detectó la venta de este medicamento sin que el responsable del establecimiento pudiera acreditar su procedencia ni presentar la documentación correspondiente.

punacap

El producto, que se comercializa en presentaciones de 100 comprimidos, incluye en su composición paracetamol 450 mg, acetazolamida 250 mg y cafeína 30 mg. Sin embargo, la revisión de la base oficial confirmó que no figura inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

Además, el laboratorio mencionado en el envase, Laboratorios Delta S.A., no cuenta con habilitación ante ANMAT. Tampoco se encontraron datos sobre un importador autorizado, lo que impide reconstruir la cadena de producción y distribución del medicamento.

Ante esta situación, las autoridades concluyeron que no existen garantías sobre la calidad, seguridad ni eficacia del producto, por lo que ordenaron su prohibición preventiva hasta que obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes.

Prohibición de alisadores capilares por posible presencia de formol

La tercera medida se formalizó mediante la disposición 1390/2026 y alcanza a diecisiete productos para el cabello comercializados bajo la marca “EMILSE ALISADOS”. La prohibición abarca todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

Entre los productos afectados se encuentran alisado express, alisado con aceite de argán, alisado definitivo, alisado marroquino, aliplex, levanta muerto, queratina express, botox capilar, cauterizador molecular, restaurador S.O.S., reparación S.O.S. y máscara capilar tutti frutti, entre otros.

Las investigaciones detectaron que estos artículos se ofrecían en plataformas de venta en línea y en comercios sin ningún tipo de inscripción sanitaria visible en su rotulado. La consulta en la base oficial de cosméticos tampoco arrojó registros asociados a la marca.

Según explicó el organismo, los alisadores capilares no registrados pueden contener formol (formaldehído), una sustancia que se prohibió en este tipo de productos por los riesgos sanitarios que implica.