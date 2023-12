Qué detalles faltan conocer del plan económico de Javier Milei

A pocos días de asumir como presidente, todavía quedan varias definiciones del nuevo presidente Javier Milei sin resolver . No sólo falta la confirmación final del equipo técnico que lo acompañará, sino cómo se llevará adelante la estabilización económica en un escenario de estanflación.

El principal estandarte que blandió Milei durante la campaña fue la dolarización , que empezó a perder fuerza a corto plazo. Para algunos analistas, esta propuesta no es compatible con la estabilización de la economía porque el uso del dólar como moneda legal atentaría contra la demanda de pesos. Según dicen, no habrá economía estable si la gente se quiere sacar los pesos de encima por la inflación o porque cree que van a dolarizar.

También hay dudas sobre cómo seguirá el esquema cambiario y si se eliminarán todas las restricciones sobre el dólar y de qué manera se hará. Para muchos analistas, la liberación del mercado cambiario será más temprano que tarde, aunque se desconoce cuándo.

Otras dudas para los analistas son cómo implementará Milei el fuerte recorte del gasto público anunciado para conseguir el año próximo un equilibrio de las cuentas fiscales. Aunque dijo que ajustará 15 puntos del PBI, no detalló qué partidas recortará.

Milei detalló que el objetivo es conseguir en 2024 el equilibrio financiero, lo que supone como mínimo hacer un ajuste fiscal de al menos 5% del PBI. El foco estaría puesto en reducir gastos en obras públicas y en personal estatal, bajar los subsidios (especialmente energía y transporte), recortar las transferencias corrientes a las provincias, y cortar la asistencia a las empresas públicas, muchas de las cuales serían privatizadas.

Las Leliqs, el objetivo de Javier Milei

Una de las prioridades del nuevo Gobierno será desactivar la “bola de Leliqs”, algo urgente para no entrar en una hiperinflación. La deuda no remunerada del Banco Central asciende a US$ 25.000 millones, algo que incluye las Letras de Liquidez los y pases pasivos colocados en los bancos.

En el mercado se especula un rescate estos instrumentos a cambio de títulos de deuda del Tesoro, fondos obtenidos de un préstamo internacional (como el FMI) o una combinación de ambas.

Javier Milei y Luis caputo.jpg Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. Foto X.

Los analistas esperan también que, ni bien asuma, Milei devalúe el tipo de cambio oficial entre 75% y 100%. Luego vendrían otros pasos hacía una progresiva unificación cambiaria y finalmente el levantamiento del cepo cambiario cuando se desactive la “bomba de las Leliqs”. Pero el avance de esto dependerá en gran medida del nivel de reservas netas que logre acumular el BCRA, hoy negativas en US$ 10.500 millones.

Milei buscará también sincerar varios precios de la economía que están atrasado, como las tarifas, algo que junto a otras medidas cambiarias tendrá un efecto inflacionario. El propio presidente electo reconoció que la "estanflación" se profundizará y llevará tiempo salir de ella, en un delicado escenario con casi 50% de pobreza.