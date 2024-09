Qué dijo Patricia Bullrich sobre el menor de edad que tiene 71 antecedentes penales

bullrichp.jpg El mensaje de Patricia Bullrich contra el menor de edad.

Bullrich hizo referencia al menor de 16 años fue detenido en las últimas horas por dos robos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la sorpresa llegó luego de que los efectivos logren identificarlo: se trata de un joven que cuenta con 71 antecedentes penales desde 2021.

Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, fue quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales y se mostró, una vez más, enojado ante la -que él considera- "crítica" situación que se vive en la Ciudad ante la liberación de menores.

Patricia Bullrich contra el menor y su postura sobre la baja de imputabilidad

A fines de junio, los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, presentaron el proyecto del oficialismo para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad a los 13 años.

El texto ya fue enviado al Congreso y los funcionarios indicaron que que por mandato del presidente Javier Milei.

En conferencia de prensa, Bullrich expresó: "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, sostuvo la ministra.

"La edad de imputabilidad es un tema que gobierno tras gobierno, años tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas", subrayó el Ministerio de Seguridad.

Cuáles fueron los hechos delictivos del menor

El primero sucedió en Av. Santa Fe y Av. Coronel Díaz cuando el adolescente le arrebató el celular a una mujer.

El segundo sucedió minutos después cuando este mismo ladrón le robó la cadenita de oro a otra víctima en Av. Córdoba al 2678.

“Aportando características físicas y de vestimenta. Se logra la aprehensión en Ecuador 909, recuperando los elementos sustraídos”, detalla el parte.

Luego, se dispuso su detención y traslado al Instituto Inchausti, el secuestro de los bienes con posterior devolución a sus propietarios.

Como ocurre en estos casos, el menor saldrá del instituto de menores cuando sus padres lo retiren, hecho similar que hicieron en las otras 70 oportunidades.

De acuerdo a lo informado por el funcionario, el primer hecho ocurrió en octubre de 2021 y los delitos fueron robo, robo agravado, amenazas, hurto, atentado, resistencia, robo en banda y averiguación de ilícito.