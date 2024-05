Qué pasará con la ciudadanía española y otros trámites tras el retiro de la embajadora de España

Durante las últimas horas, la tensión entre España y Argentina creció a tal punto que los dos presidentes han cruzado insultos y el país europeo tomó la decisión de retirar a su embajadora de Buenos Aires. Y hay una preocupación particular por el trámite de ciudadanía .

Es que desde el Gobierno español confirmaron que María Jesús Alonso Jiménez , que había viajado a Madrid en las últimas horas, no volverá al país. Y, entre tantas otras consecuencias que esta situación pueda traer, miles de argentinos ponen el foco en cuál será su impacto en los trámites que están en proceso de realización. Entre ellos, la nacionalidad española.

Lógicamente, quienes se encuentran en pleno proceso de obtener la doble ciudadanía ven de reojo todo el conflicto, que no solo parece estar en un punto álgido sino que no promete detenerse en las próximas horas (más bien lo contrario).

canciller anuncia retiro embajador españa argentina El canciller de España confirmó el retiro de la embajadora en Argentina. ¿Impactará esto en la ciudadanía?

En este sentido, el diplomático Diego Guelar (exembajador argentino en Estados Unidos, China y Brasil) habló con Infobae y explicó cuál es el impacto de la tensión diplomática y el retiro de la embajadora.

¿Habrá problemas con la ciudadanía española?

Según expresó Guelar, no hay una ruptura de relaciones, pero es el paso previo. De todas formas, aclaró que este escenario sería algo "extremo que no parece que vaya a producirse", aunque en este análisis parece quedar fuera el hecho de que no hay ninguna intención de bajar revoluciones desde el oficialismo.

En este sentido, indicó que en principio no habría ninguna modificación en cuestiones comerciales y burocráticas. O sea, no habría una preocupación inicial respecto a los viajes o el trámite de ciudadanía española.

Lo que sí advirtió el exembajador es que esto podría tener consecuencias económicas. "El dinero es cobarde, es enemigo de los conflictos. Donde hay conflicto se para la inversión automáticamente. Los empresarios que primero dijeron que la reunión con Milei había sido fabulosa, luego difundieron un comunicado criticando los dichos del presidente argentino contra Pedro Sánchez", expresó con Infobae.

La postura de Javier Milei

El presidente Javier Milei arremetió contra su par de España, Pedro Sánchez, a quien acusó de ser “un socialista fatalmente arrogante” y cuestionó su decisión de retirar de forma definitiva a la embajadora en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, asegurando que fue "un papelón".

“Es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante”, remarcó el mandatario en una entrevista televisiva.

En la misma línea, agregó: “Es tan fatalmente arrogante que ante un problema personal por una frase que no contenía nombres, se sintió aludido, con lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, y a partir de ahí hace una escalada diplomática sin sentido y como si esto fuera poco, él se cree que es el Estado”.

“Es bien de socialista. Si cree que alguien habló de una persona de su familia, su mujer, involucrada en casos de corrupción, hay que explicarle que él no es el Estado y no es España y mucho menos su mujer”, sostuvo, y agregó: “Está manchando la reputación internacional de España y esta dejando los personajes siniestros que son los socialistas”.