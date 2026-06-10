Qué pasó con la adolescente que estuvo 30 horas desaparecida: cuál es la principal hipótesis

La chica de 15 años fue encontrada en medio de un intenso operativo. Dónde estuvo desde que salió del colegio hasta el hallazgo.

Este martes por la tarde, el ministro de Seguridad de Córdoba , Juan Pablo Quinteros, confirmó a medios locales el hallazgo de L.B, la adolescente de 15 años, que estuvo desaparecida en la localidad de Colonia Caroya durante 30 horas.

Según confirmó el ministro en conferencia de prensa, la adolescente fue hallada "sana y salva". La buena noticia llegó en pleno operativo policial y en medio de una creciente preocupación, cuando más de 305 efectivos se encontraban rastrillando la zona.

Para su búsqueda se montó un amplio operativo, que contó con la participación de casi 100 policías, personal de Gendarmería y un helicóptero. Además, se activó la Alerta Sofía para ampliar su búsqueda a nivel nacional.

Más de 30 horas desparecida: cuál es la principal hipótesis

Aunque todavía no se conocieron detalles de su desaparición, fuentes judiciales revelaron a Infobae que la principal hipótesis apunta a que la joven se ausentó por voluntad propia y que no habría sido víctima de un delito.

casa abandonada caso Luciana

El secretario de gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, reveló que la menor se encontraba en una vivienda situada frente a los Tribunales de Jesús María. El funcionario indicó además que la adolescente habría estado acompañada por un joven de 16 años, también oriundo de su localidad, y que finalmente fue localizada por personal policial.

La menor había desaparecido el pasado lunes por la tarde tras salir del Colegio Presbítero José Bonoris. Se había retirado cerca de las 12 cuando terminó su horario escolar y cuando su madre fue a buscarla, no estaba.

Una compañera reveló que se separó de ella cuando la joven fue a la parada de colectivo para ir a su casa y ese había sido el último rastro de su paradero. Incluso, su celular se había apagado al salir del colegio.

luciana colonia caroya_

Tras el hallazgo, la menor fue trasladada al Hospital de Jesús María para realizarle los controles correspondientes. De acuerdo al comunicado del Ministerio Público Fiscal, Luciana ya se encuentra con su familia.

"Está en buen estado de salud. Está en el hospital atendiéndose. La familia pide respeto por su privacidad. Le di personalmente la noticia a su mamá", expresó Quinteros en diálogo con la prensa luego de confirmar que la encontraron.

quinteros ministro cordoba

"Fueron 30 horas de dolor"

La madre de la adolescente, tras el hallazgo, habló con los medios y agradeció a quienes fueron parte del operativo de búsqueda, como también se mostró angustiada por lo ocurrido. Desde la puerta del hospital, la mujer confirmó que su hija estaba siendo asistida por médicos: "L. está bien, estoy esperando verla", expresó.

"Desde el momento en que no la encontré en la parada donde la retiro todos los días a las 13.15, yo estaba quebrada. Cuando llegué y no vi su carita. Fueron 30 horas de dolor”.", dijo sobre el momento de angustia que atravesó ante la desaparición.

" Se me hizo un mundo porque Luciana es una chica que no sale sola. Vivimos a 15 kilómetros de acá y no tenemos a nadie”, contó. "A mí me cuenta todo, me pregunta. No va sola a ningún lugar. Siempre la buscamos. Y no encontrarla fue algo raro", sumó.

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También se refirió al joven con el que fue encontrada L. y dijo que desconocía el vínculo entre ambos. "Si ella tenía un sentimiento por este chico que están señalando, yo soy madre y no tengo por qué juzgarla. Pero yo no sé qué se le pasó por la cabeza de no querer contarme. Tal vez no tuvo confianza en mí, entonces tomó esta decisión", concluyó.