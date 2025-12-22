Qué reveló la autopsia del joven que murió tras escapar del hospital: estuvo una hora desaparecido

La investigación por la muerte del joven de 23 años tuvo novedades en las últimas horas. Qué se sabe sobre sus últimas horas con vida y la denuncia de su abogado.

El joven se fue antes que pudieran atenderlo en la guardia y tuvo un trágico desenlace.

El caso de Didier Podestá Deleglise conmocionó a todos los vecinos de su pueblo, por la secuencia desconcertante que rodeó su muerte. Llegó al hospital, pero se escapó sin control y volvió una hora después en un patrullero , con golpes y después murió.

El pasado 8 de diciembre Didier llegó al Hospital Dr. Lino Piñeiro de Baradero, provincia de Buenos Aires. Al llegar a la guardia, estaba desorientado y drogado , pero sin marcas de una agresión. El personal médico confirmó que no presentaba golpes, cortes ni signos de violencia.

Una hora después, el joven de 23 años se fue sin el alta médica y luego murió al regresar al hospital con golpes. En las últimas horas, se conoció el informe preliminar de la autopsia que determinó como la causa de muerte.

muerte baradero

Qué reveló la autopsia del joven de Baradero

Según confirmó a TN el secretario de Seguridad de Baradero, Gabriel Fontanari, el informe forense determinó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la ingesta de sustancias.

Este dato modifica el escenario inicial del caso, que había generado sospechas sobre una posible intervención de efectivos de la Policía bonaerense, que fueron quienes lo llevaron nuevamente al nosocomio tras su fuga.

De esta forma, se incorporaron nuevas medidas de prueba. Hubo más declaraciones testimoniales en la fiscalía y sumaron videos clave que ahora son analizados por los investigadores. Esas grabaciones de cámaras de seguridad establecieron que "ni la policía ni terceros lo golpearon", según precisó Fontanari.

guardia hospital baradero Tras regresar al hospital con heridas graves, el equipo médico intentó reanimarlo pero no logró revertir el daño.

Por otra parte, el funcionario indicó que "desde el Municipio se dio intervención desde el minuto uno para garantizar la mayor transparencia posible en la investigación".

Aunque por ahora se descarta una muerte por agresión, la causa continúa abierta a la espera del informe final y del análisis integral de todas las pruebas.

El abogado de la familia reveló que "no recibió la atención médica necesaria"

En diálogo con el mismo medio, el aboga de la familia, Dante Morini, reveló que el joven nunca se fugó del hospital. Según explicó, el primer ingreso fue alrededor de las 7 de la mañana con un cuadro de intoxicación, y luego de recibir suero, la Policía le permitió retirarse del lugar.

"Por los videos se ve que una oficial mujer lo acompaña hasta la puerta y le abre el portón. No se fuga: le permiten irse", afirmó Morini. En ese sentido, remarcó que el hospital no debería haber autorizado su salida en el estado en el que se encontraba. "No estaba en condiciones", agregó.

baradero

"No le pegó la policía, estaba golpeado porque corre, se cae y se golpea. Pero no recibió la atención médica necesaria", denunció el letrado. Asimismo, indicó que según las pruebas reunidas hasta el momento, no hubo una agresión directa, aunque sí posibles responsabilidades por negligencia.

"Todo indica que no lo golpearon, pero hubo una mala actuación del hospital y también de la Policía al permitir que se vaya. Esto podría derivar en una causa por negligencia médica y eventualmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público", remarcó.