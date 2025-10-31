Quién es el psicólogo influencer "Doctor Chinaski" y cuáles son las graves acusaciones que investigan

Tiene más de 340 mil seguidores, fue denunciado tras la viralización de polémicos declaraciones que involucran a sus pacientes.

El escándalo estalló luego de que afirmara en vivo que “es más fácil ponerla que pedir una pizza”.

El psicólogo e influencer Javier Pérez, conocido en redes sociales como el “ Doctor Chinaski”, enfrenta una investigación por presuntos abusos sexuales y de poder . El caso cobró notoriedad pública luego de que se difundieran en redes sociales polémicas declaraciones realizadas por el propio profesional durante un programa de streaming, donde se refirió con frases sexistas y despectivas a sus pacientes.

El escándalo estalló luego de que Pérez afirmara en vivo que “es más fácil ponerla que pedir una pizza” y que “los psicoanalistas lidiamos con eso permanentemente porque, cada vez que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis”.

Tras la viralización de estos comentarios, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) informó que activó el protocolo vigente desde 2016 para casos de violencia o abuso. Este procedimiento busca acompañar, orientar y facilitar las derivaciones pertinentes al sistema judicial, a la vez que reúne antecedentes sobre los hechos denunciados.

“Desde la universidad trabajamos en base a un protocolo que protege y acompaña a las posibles víctimas, además de garantizar la transparencia del proceso”, señalaron fuentes de la institución.

image

Un perfil mediático con gran alcance

Nacido en Rosario, Javier Pérez se formó en Psicología y con el tiempo se convirtió en una figura mediática. Bajo el seudónimo “Doctor Chinaski”, acumuló más de 340 mil seguidores en redes sociales, donde combina reflexiones psicoanalíticas, música y política.

Además de su presencia digital, Pérez ofrece cursos online bajo el título “Psicoanálisis en Castellano” y realiza giras nacionales con espectáculos en los que mezcla humor, teoría psicoanalítica y performance musical. También fue invitado frecuente en programas de televisión y podcasts, lo que amplificó su exposición pública.

Las denuncias públicas en su contra comenzaron a multiplicarse después de la difusión de los videos del streaming. Según trascendió, algunas de las mujeres que fueron atendidas por Pérez relataron que, tras una o dos sesiones, él interrumpía los encuentros argumentando que “sentía atracción” hacia ellas y luego intentaba establecer vínculos personales fuera del ámbito profesional.

El periodista Pablo Layus dio a conocer el testimonio de una de las presuntas víctimas, amiga suya, quien describió al psicólogo como “maltratador y manipulador”. “Es malísimo si le decís algo que no le gusta. Te maltrata. Un día me dijo que era estúpida y que no sabía cómo tratarme por el nivel de idiotez que yo tenía”, relató la mujer, según Layus.

image

La denunciante agregó que, tras esa experiencia, “quedó con una sensación muy amarga” y que siente “un gran alivio ahora que se da a conocer todo esto”.

Polémicas declaraciones públicas

En el mismo programa donde se desataron las críticas, Pérez amplió sus dichos al reflexionar sobre los límites éticos del psicoanálisis. “Un analista podría descender del nivel analítico y meterse en la cama con la persona. Se lo hace prolijamente y cuidando el deseo de analizarse de la persona, la derivo para otro lado y podría ser. A mí no me ha pasado”, afirmó.

Las frases, consideradas misóginas y contrarias a la ética profesional, generaron indignación tanto en el ámbito académico como entre profesionales de la salud mental, que repudiaron públicamente sus expresiones.

Mientras avanza la investigación interna en la UADER y se evalúan posibles acciones judiciales, el caso del “Doctor Chinaski” se suma a una serie de denuncias que han visibilizado el abuso de poder en contextos terapéuticos y educativos.

La repercusión del caso provocó que el psicólogo suspendiera parte de sus actividades públicas, aunque hasta el momento no realizó declaraciones oficiales. Desde la comunidad profesional insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y acompañamiento para evitar que situaciones de este tipo se repitan.